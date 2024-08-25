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232 مناقصة وممارسة لـ 32 جهة حكومية في أسبوع

8/25/2024 7:20:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
شهد الأسبوع الماضي، وتحديدا خلال الفترة من 18 حتى 22 الجاري، قيام 32 جهة ومؤسسة حكومية بطرح نحو 232 مناقصة وممارسة متنوعة شملت مختلف القطاعات والخدمات الطبية والصحية والنفطية والتسويقية.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها «الأنباء»، فإن 8 جهات حكومية هي الجهاز المركزي للمناقصات العامة، شركة البترول الوطنية الكويتية، شركة نفط الكويت، شركة صناعة الكيماويات البترولية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الدفاع، مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للشباب، قامت بطرح 38 مناقصة، من بينها 12 مناقصة خاصة بالنفط والغاز، و9 مناقصات بناء، و7 مناقصات للكهرباء والميكانيك، و7 مناقصات للمحركات والمركبات، و7 مناقصات للأجهزة العلمية، ومناقصات أخرى متفرقة في قطاعات إدارة المرافق والمعدات الطبية وإدارة النفايات والتنظيف.
الممارسات
أما على صعيد الممارسات الحكومية، فقد أظهرت البيانات أن الممارسات المطروحة خلال نفس تلك الفترة بلغ عددها الإجمالي 194 ممارسة، كان أبرزها من نصيب وزارة الصحة العامة التي طرحت وحدها 115 ممارسة، تلاها جامعة الكويت بعدد 23 ممارسة، ثم وزارة الداخلية بعدد 12 ممارسة، ثم شركة نفط الكويت بعدد 7 ممارسات، ثم شركة البترول الوطنية الكويتية بعدد 5 ممارسات.
كما طرحت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 4 ممارسات، وطرحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 3 ممارسات، فيما طرحت 8 جهات حكومية شملت كلا من الهيئة العامة للرياضة، الديوان الأميري، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بنك الائتمان الكويتي، الحرس الوطني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مناقصتين لكل منها.

وطرحت 9 جهات حكومية ضمت كلا من جامعة عبدالله السالم، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإدارة العامة للجمارك، بلدية الكويت، وزارة العدل، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممارسة واحدة لكل منها.

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