232 مناقصة وممارسة لـ 32 جهة حكومية في أسبوع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
طارق عرابي
شهد الأسبوع الماضي، وتحديدا خلال الفترة من 18 حتى 22 الجاري، قيام 32 جهة ومؤسسة حكومية بطرح نحو 232 مناقصة وممارسة متنوعة شملت مختلف القطاعات والخدمات الطبية والصحية والنفطية والتسويقية.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها «الأنباء»، فإن 8 جهات حكومية هي الجهاز المركزي للمناقصات العامة، شركة البترول الوطنية الكويتية، شركة نفط
الكويت، شركة صناعة الكيماويات البترولية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الدفاع، مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للشباب، قامت بطرح 38 مناقصة، من بينها 12 مناقصة خاصة بالنفط والغاز، و9 مناقصات بناء، و7 مناقصات للكهرباء والميكانيك، و7 مناقصات للمحركات والمركبات، و7 مناقصات للأجهزة العلمية، ومناقصات أخرى متفرقة في قطاعات إدارة المرافق والمعدات الطبية وإدارة النفايات والتنظيف.
الممارسات
أما على صعيد الممارسات الحكومية، فقد أظهرت البيانات أن الممارسات المطروحة خلال نفس تلك الفترة بلغ عددها الإجمالي 194 ممارسة، كان أبرزها من نصيب وزارة الصحة العامة التي طرحت وحدها 115 ممارسة، تلاها جامعة الكويت بعدد 23 ممارسة، ثم وزارة الداخلية بعدد 12 ممارسة، ثم شركة نفط الكويت بعدد 7 ممارسات، ثم شركة البترول الوطنية الكويتية بعدد 5 ممارسات.
كما طرحت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 4 ممارسات، وطرحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 3 ممارسات، فيما طرحت 8 جهات حكومية شملت كلا من الهيئة العامة للرياضة، الديوان الأميري، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بنك الائتمان الكويتي، الحرس الوطني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مناقصتين لكل منها.
وطرحت 9 جهات حكومية ضمت كلا من جامعة عبدالله السالم، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإدارة العامة للجمارك، بلدية الكويت، وزارة العدل، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممارسة واحدة لكل منها.
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