232 مناقصة وممارسة لـ 32 جهة حكومية في أسبوع

وطرحت 9 جهات حكومية ضمت كلا من جامعة عبدالله السالم، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإدارة العامة للجمارك، بلدية الكويت، وزارة العدل، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممارسة واحدة لكل منها.

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