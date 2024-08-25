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الكويتيون يتوجهون للعمل الحر كيف تحولت التسهيلات الحكومية لمحرك نمو؟

8/25/2024 7:20:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
يبدو أن التسهيلات الحكومية في بيئة الأعمال المحلية ستكون محركا رئيسيا للنمو في الكويت، إذ تدفع الإجراءات التي تتخذها الدولة في سياق عمليات تحسين بيئة الأعمال وتيسير تأسيس وترخيص الشركات المواطنين الكويتيين ليقودوا طفرات ريادة الأعمال بالارتكاز على التسهيلات الممنوحة، والمزايا الداعمة لهم اجتماعيا مثل دعم العمالة الوطنية.
يأتي ذلك في ظل ما تقوم به الكويت من تغييرات جوهرية بالأنشطة الاقتصادية من خلال إعادتها لتعريف مفهوم العمل الحر بتوفير الفرصة للمواطنين لبدء نشاطهم الخاص بأقل تكاليف عبر تراخيص الشركات ذات الطبيعة الخاصة التي تعمل من دون مقر إلى جانب الشركات متناهية الصغر والتي أتاحت لهم مئات الأنشطة لممارستها ليدخلوا غمار المنافسة في عالم المال والأعمال من أبواب متنوعة تتيح لهم أعمالا استشارية في جميع المجالات وأنشطة أخرى تشغيلية، الأمر الذي من شأنه أن يحفز الكثير من المواطنين من ذوي الخبرة على استهداف العمل الخاص والتخلص من روتين العمل الحكومي.
وأسفرت تلك التسهيلات الحكومية عن تزايد ملحوظ في أعداد المواطنين والمواطنات الذين يؤسسون أعمالهم الخاصة ليصبحوا من أصحاب الأعمال والرخص التجارية، وذلك بعدما انضم نحو 793 مواطنا ومواطنة للمؤمن عليهم وفق الباب الخامس إلى سوق العمل خلال أول 3 أشهر من العام الحالي.
وتستمر وزارة التجارة والصناعة في تيسيراتها التي تقدمها لتحسين بيئة الأعمال في الكويت وتيسير ممارسة الأنشطة، إذ دعمتها بقرار جديد خلال الأيام الماضي والتي حددت من خلاله 175 نشاطا للشركات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة، وسمحت بإضافة اكثر من نشاط بالشركة شرط ان تكون متشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بالترخيص الممنوح.
أصحاب الرخص التجارية
ووفقا لبيانات سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء فإن الكويتيين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الرخص التجارية سجل ارتفاعا في عددهم بنحو 793 مواطنا ومواطنة إذ بلغ بنهاية مارس 2024 نحو 18.88 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 18.09 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفع عدد المواطنين العاملين لحسابهم وأصحاب الرخص المؤمن عليهم وفق الباب الخامس بواقع 191 مواطنا ليصل عددهم إلى 7884 مواطنا بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ7693 مواطنا بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفعت أعداد المواطنات من أصحاب الأعمال والرخص التجارية بواقع 602 مواطنة في أول 3 أشهر من العام الحالي إذ بلغ عددهن بنهاية مارس 2024 نحو 11 ألف مواطنة مقارنة بـ 10.39 آلاف مواطنة بنهاية ديسمبر الماضي.
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات أن عدد المواطنين المؤمن عليهم كعاملين في القطاع الحكومي بلغ 336.79 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 338.33 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2023 بتراجع 1538 مواطنا ومواطنة.
وتراجع عدد المواطنين الرجال المؤمن عليهم كعاملين لدى القطاع الحكومي إلى 123.52 ألف مواطن بنهاية مارس الماضي بانخفاض 386 مواطنا مقارنة بـ 123.91 ألف مواطن بنهاية ديسمبر 2023.
وانخفض عدد المواطنات المؤمن عليه كعاملات بالقطاع الحكومي إلى 213.26 ألف مواطنة بنهاية مارس الماضي بتراجع 1152 مواطنة مقارنة بـ 214.41 ألف مواطنة بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفع عدد المؤمن عليهم في القطاع النفطي الخاص إلى 1549 مواطنا ومواطنة بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 1544 بنهاية ديسمبر 2023، إذ ارتفع عدد المواطنين الذكور المؤمن عليهم من 1298 في نهاية ديسمبر 2023 إلى 1303 في نهاية مارس 2024، بينما بقي عدد المواطنات ثابتا عند 246 مواطنة.
العاملون في النفط
ولجهة المواطنين العاملين في القطاع النفطي المملوك للدولة، فقد بلغ عددهم 20.75 ألف شخص بنهاية مارس 2024 مقابل 20.771 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2023.
وبلغ عدد المواطنين الذكور المؤمن عليهم في قطاع نفطي مملوك للدولة في نهاية مارس 2024 نحو 17.54 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 17.551 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2023، وبلغ عدد المواطنات المؤمن عليهم في قطاع نفطي مملوك للدولة بنهاية مارس 2024 نحو 3218 مواطنة مقارنة بـ 3220 مواطنة بنهاية ديسمبر 2023.
وسجل القطاع الأهلي وجود نحو 49.418 ألف مواطن ومواطنة بين صفوف العاملين فيه بنهاية مارس مقارنة بـ49.511 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفع عدد المؤمن عليهم من المواطنين الذكور العاملين بالقطاع الأهلي إلى 27.07 ألف مواطن بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 26.953 ألف مواطن بنهاية ديسمبر 2023، وتراجع عدد المواطنات المؤمن عليهم بالعمل في القطاع الأهلي إلى 22.34 ألفا بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 22.55 ألفا بنهاية ديسمبر 2023.

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