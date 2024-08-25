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ذوي الإعاقة 289 معاملة جاهزة لتسلمها

8/25/2024 7:20:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
قام مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري ونوابه نائب المدير العام للخدمات النفسية والاجتماعية والطبية ودور الرعاية بالإنابة عامر العنزي ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالإنابة خالد الحربي بجولة في صالات المراجعين في حولي، وذلك لتفقد سير العمل والحرص على عمل النظام بالشكل المطلوب والتأكد من ان الصالات تعمل بطاقتها الاستيعابية بشكل كامل بعد توقف النظام الآلي لعدة أيام بسبب انقطاع التيار الكهربائي بحولي.

وأشاد الحميدي بجهود موظفي الهيئة في استقبال المراجعين من ذوي الإعاقة وذويهم الذي فاق الطاقة الاستيعابية اليومية، حيث بلغ عدد استقبال كاونتر التأمينات والإسكان 180 حالة، وكاونتر المخصصات المالية 120 حالة، وكاونتر المكلف بالرعاية 125 حالة، وكاونتر السجلات الطبية 253 حالة، والتعليمية 210 حالات.

كذلك فقد بلغ عدد المعاملات الجاهزة للتسليم في صالة 2 للمعاملات 289 معاملة (لوحة المرور - هوية الإعاقة - شهادة اثبات الإعاقة - تخفيف عمل - وغيرها من المعاملات حيث يعمل بها الموظف موظف الشامل).

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