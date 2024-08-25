ذوي الإعاقة 289 معاملة جاهزة لتسلمها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
قام مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري ونوابه نائب المدير العام للخدمات النفسية والاجتماعية والطبية ودور الرعاية بالإنابة عامر العنزي ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالإنابة خالد الحربي بجولة في صالات المراجعين في حولي، وذلك لتفقد سير العمل والحرص على عمل النظام بالشكل المطلوب والتأكد من ان الصالات تعمل بطاقتها الاستيعابية بشكل كامل بعد توقف النظام الآلي لعدة أيام بسبب انقطاع التيار الكهربائي بحولي.
وأشاد الحميدي بجهود موظفي الهيئة في استقبال المراجعين من ذوي الإعاقة وذويهم الذي فاق الطاقة الاستيعابية اليومية، حيث بلغ عدد استقبال كاونتر التأمينات والإسكان 180 حالة، وكاونتر المخصصات المالية 120 حالة، وكاونتر المكلف بالرعاية 125 حالة، وكاونتر السجلات الطبية 253 حالة، والتعليمية 210 حالات.
كذلك فقد بلغ عدد المعاملات الجاهزة للتسليم في صالة 2 للمعاملات 289 معاملة (لوحة المرور - هوية الإعاقة - شهادة اثبات الإعاقة - تخفيف عمل - وغيرها من المعاملات حيث يعمل بها الموظف موظف الشامل).
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