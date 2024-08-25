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الزميل منير محمود في ذمة الله

8/25/2024 7:20:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فقدت أسرة «الأنباء» الزميل منير محمود حافظ، أحد جيل المؤسسين في الجريدة ومن أوائل المنضمين إلى طاقمها المهني، فشهد مراحل تأسيسها وبداياتها وتكوين كوادرها وإنشاء أقسامها عندما كانت الانطلاقة الأولى من شرق في يناير 1976، ثم شهد عملية الانتقال عام 1979 إلى مبناها الحالي في شارع الصحافة.
في 20 ديسمبر 1975، انضم الراحل الى أسرة «الأنباء»، أي قبل صدور العدد الأول من الجريدة بأسبوعين واستمر إلى اواخر ايامه، ليشهد إصدار 17164 عددا من مسيرة «الأنباء»، تنقل خلالها بين إدارتي الإنتاج، حيث عمل على «الإنترتيب» ثم إدارة التوزيع وليكون طوال فترة عمله مثالا يحتذى به في المهنية والأخلاق والعطاء اللامحدود.
لم يمنع الغزو العراقي الحاج منير من استمرارية وجوده في مبنى الجريدة، حيث واظب، رحمه الله، على الدخول إلى مبناها يوميا متفقدا الأقسام والمكاتب، وكان أول من علم بعودة خطوط الاتصالات الى المبنى ليسارع بإبلاغ الخبر السعيد لكل من عرفه وليعتبر الأمر بمنزلة بداية عودة الحياة إلى الجريدة بعد دحر المحتل، فكان، رحمه الله، واحدا من السواعد التي ساعدت في رفع الأنقاض وإزالة آثار الدمار، وليشهد صدور عددها الأول بعد التحرير في 21 ديسمبر 1991.
عرفته أسرة «الأنباء» بـ «المخلص» الذي كان يقدم مصلحة الجريدة على ما عداها، وفي دردشة له أثناء تكريم «الأنباء» لقدامى العاملين فيها عام 2018 قال، رحمه الله، إنه عندما وضع يده على حجر الأساس لمبنى «الأنباء» شعر بأنه سيكون شاهدا على تاريخها، وهكذا كان.
ما يقارب 50 عاماً، كانت رحلة الحاج منير في «الأنباء»، سيذكره الجميع فيها بكل الخير والتقدير والمحبة، وبهذه المناسبة تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الزميل الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.



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