مرسوم أميري بتعديل وزاري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
وزارة الشباب للمطيري.. والمشعان لـ «الأشغال» والعمر لـ «الاتصالات» والحويلة لـ «الشؤون» وبوشهري لـ «الكهرباء»
خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيراً للتجارة والصناعة
عبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان
د.نادر عبدالله محمد الجلال وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيراً للتربية بالوكالة
نوره سليمان سالم الفصام وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
صدر مرسوم أميري رقم 140 لسنة 2024 بتعديل تعيين عدد من الوزراء وتعيين وزراء آخرين في حكومة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح لسنة 2024 وفيما يلي نص المرسوم:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445هـ الموافق 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يعدل تعيين كل من التالي أسماؤهم والوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024 المشار إليه، على الوجه الآتي:
- عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
- د.نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة.
- عمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات.
- د.محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
- د.أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
مادة ثانية
يعين كل من:
- خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة.
- عبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان.
- د.نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة.
- نوره سليمان سالم الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
السير الذاتية للوزراء الجددفيما يلي السير الذاتية للوزراء الجدد:
1 - خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة:
- حاصل على شهادة البكالوريس تخصص إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية من جامعة الكويت عام 2002.
- شغل منصب رئيس جهاز المراقبين الماليين بدرجة وزير من 2019 حتى الآن.
- عضو مجلس مفوضين في هيئة أسواق المال من أبريل 2014 حتى سبتمبر 2019.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة أسس القابضة من مايو 2013 حتى ابريل 2014.
- رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب في شركة الوسيط للأعمال المالية من نوفمبر 2008 حتى أبريل 2014.
- مدير إقليمي - قطاع الوساطة في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار (كمفيك) من اكتوبر 2006 حتى سبتمبر 2007.
- حصل على عضويات في عدة مجالس إدارات بشركات في القطاع الخاص المحلي من 2003 إلى 2014.
2 - عبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاسكان:
- حاصل على ماجستير في تخصص الهندسة المعمارية من جامعة هارفارد عام 2009 وعلى شهادة البكالوريوس في نفس التخصص من جامعة جنوب كاليفورنا عام 2006.
- عمل مستشارا بمجلس الوزراء وعضوا بالفريق الفني لمشروع تطوير الأراضي الاستثمارية في مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح.
- نائب رئيس لجنة السكان والتنمية العمرانية.
- عضو لجنة تحقيق الرؤية بمشروع تطوير الجزر الخمس ضمن رؤية (كويت جديدة 2035).
- عضو اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشاريع الكبرى في مجلس الوزراء من 2014 - 2017.
- عضو لجنة تنسيق المشاريع الاسكانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية من 2015 - 2017.
- عضو لجنة تحكيم في كلية بوسطن المعمارية عام 2008 وجامعة الكويت من 2010 حتى الآن.
- عضو الفريق الفني لجهاز متابعة تطوير مدينة الحرير.
3 - د. نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة:
- من مواليد الكويت عام 1957.
- حاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية من جامعة ريدينغ في إنجلترا عام 1984.
- ماجستير من جامعة الكويت في الكيمياء غير العضوية عام 1981.
- بكالوريوس في الكيمياء من جامعة الكويت عام 1979.
- شغل منصب مدير جامعة الكويت من عام 2002 إلى 2006.
- أمين عام جامعة الكويت من عام 1999 إلى عــام 2002.
- عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت من عام 1994 إلى 1999.
- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عام 1999.
- أستاذ في قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الكويت عام 1996.
- عضو مجلس إدارة وأمين سر بالجمعية الكيميائية الكويتية من 1987 إلى 1992..
- رئيس قسم الكيمياء في جامعة الكويت من 1991 إلى 1992.
- أستاذ زائر بقسم الكيمياء بجامعة البحرين من 1990 إلى 1991.
4 - نوره سليمان سالم الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار:
- حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الكويت.
- بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت.
- تولت العديد من المناصب القيادية خلال مسيرتها العملية ولديها خبرة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري قضتها في عدة جهات حكومية وخاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت الوطني وشركة الاستثمارات الوطنية وبنك بوبيان.
- تعتبر الفصام أول شخصية كويتية تحصل على موافقة من بنك الكويت المركزي لمنصب رئيس التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان على مستوى البنوك الكويتية وذلك بسبب خبرتها الاستثمارية الواسعة على مدى 25 عاما.
- شاركت في عضوية مجالس إدارات لشركات محلية وإقليمية بالإضافة إلى تعاملها المهني مع كبار المسؤولين التنفيذين في البنوك العالمية والإقليمية كما أدارت الصفقات في قطاع الملكية الخاصة وتأسيس شركات بقيمة مليار دولار أميركي.
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