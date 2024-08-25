إصابة طفل في اعتداء للمستعمرين شمال غرب نابلس

إصابة طفل في اعتداء للمستعمرين شمال غرب نابلس
التاريخ
8/25/2024 7:13:47 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN - أصيب طفل، مساء اليوم الأحد، في اعتداء للمستعمرين قرب قرية برقة، شمال غرب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين هاجموا بالحجارة المركبات المارة على طريق جنين- نابلس، بالقرب من برقة، ما أدى لإصابة طفل بجروح طفيفة في الرأس.
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