إصابة طفل في اعتداء للمستعمرين شمال غرب نابلس

وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين هاجموا بالحجارة المركبات المارة على طريق جنين- نابلس، بالقرب من برقة، ما أدى لإصابة طفل بجروح طفيفة في الرأس.

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