أمين عام مجلس التعاون الخليجي: الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وانتهاكاته هما سبب أزمات المنطقة

(MENAFN
- Palestine News Network
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ألباخ -النمسا / PNN - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة هما السبب الجذري للأزمات المتفاقمة في المنطقة.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال "ملتقى ألباخ 2024"، الذي نظمته وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة-النمسا حول "الشراكات المتعددة الأطراف: تعزيز التعاون" خلال الفترة من 24 إلى 26 آب/ أغسطس 2024 في مدينة ألباخ.
ودعا البديوي المجتمع الدولي، بدوله ومنظماته كافة، إلى وقفة جادة للتصدي لهذا الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته المتواصلة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود 1967.
وجدد دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة سبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعا إلى إصلاح ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وضمان عدم تهميشها في عصر يشهد عدم استقرار عالمي غير مسبوق، مؤكدا أن مجلس التعاون يؤمن أن الدعم الجماعي للأمم المتحدة أمر ضروري لتجاوز هذه الأوقات العصيبة والتمسك بمبادئ الحوكمة العالمية.
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