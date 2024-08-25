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أمين عام مجلس التعاون الخليجي: الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وانتهاكاته هما سبب أزمات المنطقة

8/25/2024 7:13:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) ألباخ -النمسا / PNN - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة هما السبب الجذري للأزمات المتفاقمة في المنطقة.

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال "ملتقى ألباخ 2024"، الذي نظمته وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة-النمسا حول "الشراكات المتعددة الأطراف: تعزيز التعاون" خلال الفترة من 24 إلى 26 آب/ أغسطس 2024 في مدينة ألباخ.

ودعا البديوي المجتمع الدولي، بدوله ومنظماته كافة، إلى وقفة جادة للتصدي لهذا الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته المتواصلة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود 1967.

وجدد دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة سبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا إلى إصلاح ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وضمان عدم تهميشها في عصر يشهد عدم استقرار عالمي غير مسبوق، مؤكدا أن مجلس التعاون يؤمن أن الدعم الجماعي للأمم المتحدة أمر ضروري لتجاوز هذه الأوقات العصيبة والتمسك بمبادئ الحوكمة العالمية.


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