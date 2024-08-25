إصابة شابين برصاص الاحتلال غرب الخليل

إصابة شابين برصاص الاحتلال غرب الخليل
التاريخ
8/25/2024 7:13:47 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل / PNN - أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرب حاجز ترقوميا العسكري، غرب الخليل.
وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال المنتشرة في محيط الحاجز أطلقت الرصاص الحي صوب الشابين، ما أدى إلى إصابتهما في الأطراف السفلية، نقلا على إثرها إلى المستشفى بواسطة مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
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