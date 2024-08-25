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إصابة شابين برصاص الاحتلال غرب الخليل

8/25/2024 7:13:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرب حاجز ترقوميا العسكري، غرب الخليل.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال المنتشرة في محيط الحاجز أطلقت الرصاص الحي صوب الشابين، ما أدى إلى إصابتهما في الأطراف السفلية، نقلا على إثرها إلى المستشفى بواسطة مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.


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