مستعمرون يجرفون أراضي ويهاجمون منازل المواطنين جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - جرف مستعمرون، مساء اليوم الأحد، أراضي وهاجموا منازل المواطنين، في خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، بأن المستعمرين جرفوا عدة دونمات زراعية في منطقة "خلة القطن" بخلايل اللوز، واقتلعوا عددا من أشجار الزيتون واللوزيات، تعود لمواطنين من عائلتي عبيات وصويص، كما هاجموا منازل المواطنين وسط إطلاق الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.
يشار إلى أن المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، صعدوا من اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في خلايل اللوز، في محاولة للاستيلاء عليها.
MENAFN25082024000205011050ID1108599042
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.