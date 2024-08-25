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مستعمرون يجرفون أراضي ويهاجمون منازل المواطنين جنوب شرق بيت لحم

8/25/2024 7:13:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - جرف مستعمرون، مساء اليوم الأحد، أراضي وهاجموا منازل المواطنين، في خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، بأن المستعمرين جرفوا عدة دونمات زراعية في منطقة "خلة القطن" بخلايل اللوز، واقتلعوا عددا من أشجار الزيتون واللوزيات، تعود لمواطنين من عائلتي عبيات وصويص، كما هاجموا منازل المواطنين وسط إطلاق الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.

يشار إلى أن المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، صعدوا من اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في خلايل اللوز، في محاولة للاستيلاء عليها.


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