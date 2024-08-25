السفير اللوح يبحث مع محافظ شمال سيناء سبل دعم العالقين والجرحى

(MENAFN
- Palestine News Network
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العريش / PNN - بحث سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، مع محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، سبل دعم العالقين وسير العمليات الإنسانية والطبية لشعبنا في قطاع غزة، وأوضاع الجرحى في مستشفيات شمال سيناء.
وتناول اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة، اليوم الأحد، أوضاع الجرحى والمواطنين العالقين، والتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون لتذليل كافة العوائق التي تواجههم.
كما نقل السفير اللوح، شكر وتقدير القيادة والحكومة الفلسطينية لأركان الدولة المصرية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما قدموه من تسهيلات عاجلة وخدمات طبية نوعية خاصة فتح أبواب المستشفيات المصرية لعلاج المرضى وجرحى العدوان الإسرائيلي من أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأكد استمرار الدبلوماسية الفلسطينية في مطالبتها بممارسة المجتمع الدولي دوره للوقف الفوري والمستدام للحرب على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الكاملة له في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وهنأ سفير دولة فلسطين، محافظ شمال سيناء بالمنصب الجديد.
كما التقى السفير اللوح مع عدد من أفراد الجالية الفلسطينية المتواجدة في محافظة شمال سيناء جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، مؤكدا توجيهات الرئيس بمتابعة أحوال مواطنينا وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم، واستمع إلى اقتراحاتهم ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف عليها.
وأكد سفير دولة فلسطين حرص السفارة على خدمة أبناء شعبنا الجرحى والمرضى والعالقين وذويهم والاضطلاع بمهامها لتذليل العقبات أمامهم، حتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.
كما توجهت ثلاثة وفود من السفارة لتفقد الجرحى والمرضى في مستشفيات: العريش العام، والشيخ زويد، وبئر العبد.
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