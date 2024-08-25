السفير اللوح يبحث مع محافظ شمال سيناء سبل دعم العالقين والجرحى

MENAFN - Palestine News ) العريش / PNN - بحث سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، مع محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، سبل دعم العالقين وسير العمليات الإنسانية والطبية لشعبنا في قطاع غزة، وأوضاع الجرحى في مستشفيات شمال سيناء.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة، اليوم الأحد، أوضاع الجرحى والمواطنين العالقين، والتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون لتذليل كافة العوائق التي تواجههم.

كما السفير اللوح، شكر وتقدير القيادة والحكومة الفلسطينية لأركان الدولة المصرية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما قدموه من تسهيلات عاجلة وخدمات طبية نوعية خاصة فتح أبواب المستشفيات المصرية لعلاج المرضى وجرحى العدوان الإسرائيلي من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأكد استمرار الدبلوماسية الفلسطينية في مطالبتها بممارسة المجتمع الدولي دوره للوقف الفوري والمستدام للحرب على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الكاملة له في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وهنأ سفير دولة فلسطين، محافظ شمال سيناء بالمنصب الجديد.

كما التقى السفير اللوح مع عدد من أفراد الجالية الفلسطينية المتواجدة في محافظة شمال سيناء جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، مؤكدا توجيهات الرئيس بمتابعة أحوال مواطنينا وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم، واستمع إلى اقتراحاتهم ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف عليها.

وأكد سفير دولة فلسطين حرص السفارة على خدمة أبناء شعبنا الجرحى والمرضى والعالقين وذويهم والاضطلاع بمهامها لتذليل العقبات أمامهم، حتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

كما توجهت ثلاثة وفود من السفارة لتفقد الجرحى والمرضى في مستشفيات: العريش العام، والشيخ زويد، وبئر العبد.



