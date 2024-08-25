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استشهاد شابين متأثرين بإصابتيهما برصاص الاحتلال قرب سلفيت

8/25/2024 7:13:46 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أفادت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابين عدي نزار نمر أبو ناعسة، ومصعب حسان علي مقصقص، متأثرين بإصابتيهما برصاص قوات الاحتلال، قرب سلفيت، وأنه تم احتجاز جثمانيهما.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص بكثافة في وقت سابق من مساء اليوم، صوب المركبة التي كان يستقلها الشابان أبو ناعسة ومقصقص، قرب المدخل الشمالي لسلفيت.

وباستشهاد الشابين أبو ناعسة ومقصقص، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 644 شهيدا، بينهم 147 طفلا.


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