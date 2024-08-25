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الاحتلال يهاجم مركبات المواطنين في بيت ساحور

8/25/2024 7:13:46 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مركبات المواطنين في مدينة بيت ساحور، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المركبات المارة على الشارع الرئيس، قرب منطقة "عش غراب" شرق بيت ساحور، دون أن يبلغ عن إصابات.

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