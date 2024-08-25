الاحتلال يهاجم مركبات المواطنين في بيت ساحور
التاريخ
8/25/2024 7:13:46 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مركبات المواطنين في مدينة بيت ساحور، شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المركبات المارة على الشارع الرئيس، قرب منطقة "عش غراب" شرق بيت ساحور، دون أن يبلغ عن إصابات.
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