وفاة رئيس وزراء لبنان الأسبق سليم الحص

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - توفي مساء اليوم الأحد، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص عن عمر يناهز 94 عاما.

وكان الحص رئيسا للوزراء مرّات عدّة، كما تولّى وزارات الصناعة والنفط، والاقتصاد والتجارة، والتربية، والعمل، والخارجية، وكان نائبا عن بيروت.

ونعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى اللبنانيين "دولة الرئيس سليم الحص الذي رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام".

واعتبر ميقاتي "الكتابة عن الرئيس سليم الحص مهمة صعبة وسهلة في الوقت ذاته، صعبة لأن كل الكلمات لا تفيه حقه، وسهلة لأنه بحر من العطاء في حياته المهنية".

ولفت إلى أن "الحص كان اقتصاديا بارزا ومثال الخبرة والأخلاق والعلم، يضع المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وكان متجردا وموضوعيا ودستوريا بامتياز".