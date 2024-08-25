وفاة رئيس وزراء لبنان الأسبق سليم الحص

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - توفي مساء اليوم الأحد، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص عن عمر يناهز 94 عاما.
وكان الحص رئيسا للوزراء مرّات عدّة، كما تولّى وزارات الصناعة والنفط، والاقتصاد والتجارة، والتربية، والعمل، والخارجية، وكان نائبا عن بيروت.
ونعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى اللبنانيين "دولة الرئيس سليم الحص الذي رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام".
واعتبر ميقاتي "الكتابة عن الرئيس سليم الحص مهمة صعبة وسهلة في الوقت ذاته، صعبة لأن كل الكلمات لا تفيه حقه، وسهلة لأنه بحر من العطاء في حياته المهنية".
ولفت إلى أن "الحص كان اقتصاديا بارزا ومثال الخبرة والأخلاق والعلم، يضع المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وكان متجردا وموضوعيا ودستوريا بامتياز".
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