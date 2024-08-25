جدل القرارات التحكيمية يشعل الدوري مبكراً

بدأت متعة دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الجولة الأولى، وظهور العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في المباريات باستثناء مواجهتي كلباء والوصل، وأدارها حكم الساحة محمد الهرمودي، وحكم الفيديو عامر الضبيع، والعين وخورفكان، وأدارها حكم الساحة سلطان عبدالرزاق، وحكم الفيديو أحمد النقبي.

وشهدت الجولة جدلاً في دبا الحصن والشارقة، وأدارها حكم الساحة يحيى الملا، وحكم الفيديو حمد علي يوسف، حول قرار الطرد المباشر للاعب دبا الحصن إبراهيما سيسي في الدقيقة 21، لوجود شكوك حول صحة القرار، الذي أثر بشكل كبير وواضح على دبا الحصن، وكذلك في مباراة بني ياس والجزيرة، وأدارها حكم الساحة عمر آل علي، وحكم الفيديو صقر الزعابي، حيث ثار الجدل حول إلغاء ركلة جزاء لبني ياس بداعي التسلل، واستحقاق لاعب الجزيرة زايد سلطان الحصول على إنذارين، وبالتالي الطرد، واكتفى الحكم بإنذار وحيد.

فيما شهدت مباراة الوحدة وعجمان، وأدارها حكم الساحة عادل النقبي، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، تدخلاً إيجابياً من تقنية الفيديو بإلغاء طرد لاعب عجمان فيكتور هنريكي، بينما هناك شك حول صحة ركلة الجزاء، التي احتسبت لعجمان، وأضاعها لاعب الفريق وليد أزارو، لعدم وجود دفع للمهاجم، كما أن لمسة اليد من مدافع الوحدة لم تكن مقصودة لقرب اليد من الجسد.

وفي مباراة العروبة والنصر، وأدارها حكم الساحة أحمد عيسى درويش، وحكم الفيديو يوسف الجسمي، كان هناك شك بوجود ركلة جزاء للعروبة، وفي مباراة البطائح وشباب الأهلي، وأدراها حكم الساحة أحمد سالم خلفان، وحكم الفيديو عيسى خليفة، كان هناك تدخل إيجابي من تقنية الفيديو بإلغاء ركلة جزاء احتسبت للبطائح في الدقيقة 64.