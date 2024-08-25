زكريا أحمد: الظنحاني نجم الجولة الافتتاحية وظهور مميز للمطوع

منح الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، لقب نجم الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين 2024 - 2025، بعد أن حافظ على الفوز المميز لفريقه على الجزيرة بأداء كبير خلال المباراة، وحافظ ومعه زايد الحمادي حارس الوحدة، على نظافة شباكهما.

وأشار إلى أن الجولة الأولى للنسخة الـ17 من دوري المحترفين، شهدت 27 هدفاً، بزيادة هدف واحد عن الجولة الأولى من الموسم الماضي، وشهدت أيضاً، إضاعة المهاجمين لضربتي جزاء، وإلى أن الأهداف توزعت بين 7 في الشوط الأول، و20 في الشوط الثاني، وسجل 21 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، و6 أهداف من خارج منطقة الجزاء، وتنوعت طرق التسجيل ما بين 12 هدفاً بالتسديد، و4 أهداف بالرأس، وهدفين من تسديدة بعيدة، و8 أهداف من انفراد بالمرمى.

مسؤولية

ونوه إلى أن الحراس يتحملون مسؤولية 6 أهداف، ومنها 4 أهداف في مباراة اتحاد كلباء والوصل التي انتهت بالتعادل 2-2، فيما ظهر سهيل المطوع حارس دبا الحصن، بمستوى مميز، على الرغم من الأهداف الأربعة في مرماه، واستطاع رد الكثير من الفرص الخطيرة للشارقة، ليكون الأكثر تصدياً بين حراس الجولة الأولى، برصيد 8 تصديات، وأشار إلى أن أخطاء الحراس في المباريات، توزعت بين 10 أخطاء تمركز خاطئ، و7 أخطاء تمثلت في ردة فعل ضعيفة.