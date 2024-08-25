محمد القامة: جولة واحدة لا تكفي للحكم على دورينا

أكد المدرب الوطني محمد القامة أنه من المبكر جداً الحديث عن المنافسة والمستويات في دوري أدنوك للمحترفين بعد الجولة الأولى فقط. وقال إن الأمر يتطلب 4 أو 5 جولات على الأقل من عمر المسابقة للحكم على نوعية المنافسة، والفرق المرشحة للمنافسة على الدرع في الموسم الجاري 2024 - 2025، ونوه بأن اللافت فقط من خلال المباريات الافتتاحية أن هناك أندية كانت تحتاج إلى تدعيم لبعض المراكز.

وقال: ((ظهرت أندية القمة بمستويات متفاوتة في الجولة الأولى، ولكنها حققت الأهم بالحصول على النقاط الكاملة لمبارياتها، باستثناء الوصل حامل لقب الدوري، الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه كلباء بنتيجة 2-2، والجزيرة الذي خسر أمام مضيفه بني ياس 0 - 2، فيما جاءت باقي نتائج المباريات وفق التوقعات، ولم تكن هناك مفاجآت، ووضح تأثر بعض الأندية بالصفقات العديدة، التي أجرتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وظهر ذلك في حالة عدم التجانس بين لاعبيها)).

صفقات وخبرات

أضاف القامة: ((أما على صعيد اللاعبين الأجانب والمقيمين فلا تزال الأسماء المعروفة مثل لابا كودجو وسفيان رحيمي مع العين، وفابيو دي ليما مع الوصل، وعثمان كمارا وكايو لوكاس مع الشارقة، ومهدي قائدي مع كلباء، وعادل تعرابت مع النصر، هي الأبرز في الجولة الأولى، وهناك من لفت الأنظار من بين الأسماء الجديدة، ولكنها تحتاج كذلك إلى المزيد من الوقت قبل الحكم عليها بشكل دقيق)).

وقال القامة في الختام: ((أتوقع أن يشهد دوري أدنوك للمحترفين تكراراً للمنافسة الشرسة بين أكثر من نادٍ على اللقب حتى الجولات الأخيرة، كما حدث في آخر نسختين عندما توج شباب الأهلي بدرع موسم 2022 - 2023، والوصل بدرع موسم 2024 - 2025، وبالطبع ستدور توقعات الصراع حول أندية القمة، التي سبق ونالت ألقاب الدوري منذ تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية موسم 2008 - 2009، بفضل تراكم الخبرة، والمرونة والقدرة على إجراء صفقات اللاعبين، إلى جانب امتلاكها لاعبين مميزين على مقاعد البدلاء، ما يمنح أجهزتها الفنية خيارات أفضل في اختيار تشكيلات المباريات، وإداراتها بالطريقة المناسبة لجمع أكبر عدد من النقاط، والوصول إلى منصة التتويج في نهاية الموسم)).

أرقام مميزة

الجدير بالذكر أن الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين شهدت العديد من الأرقام المميزة، ففي لقاء كلباء والوصل الذي انتهى بالتعادل 2-2 سجل هدفي ((الإمبراطور)) فابيو دي ليما، ليصل برصيده إلى الهدف السادس مع فريقه في الجولات الافتتاحية، كما أن هدفه الثاني الذي سجله من ركلة حرة مباشرة بات الرابع للاعب من الركلات الحرة بالدوري، والأول منذ هدفه في مرمى الظفرة قبل 685 يوماً، بينما احتفل مهدي قائدي بهدفه الأول لكلباء، وهو الهدف الخامس في آخر 7 مباريات لفريقه بالمسابقة.

ودشن النصر مشواره بانتصار ثمين على حساب مضيفه العروبة 5 - 1، ليكون الفوز الافتتاحي الأول لـ((العميد)) منذ موسم 2016 - 2017، عندما فاز الظفرة 4 - 2، كما أصبح أكبر انتصار افتتاحي في تاريخ النصر، الذي سجل خلال المباراة نفسها أول هدف في الموسم للمرة الأولى، وسجله عادل تعرابت في الدقيقة 8، كما سجل اللاعب نفسه هدفاً شخصياً ثانياً في المباراة، ليصل برصيده التهديفي إلى 16 هدفاً، خلال 45 مباراة خاضها في الدوري، فيما سجل زميله مروان أزرقان الهدف الثالث للنصر، وأصبح عاشر لاعب هولندي يسجل أهدافاً في دورينا للمحترفين.

وحسم الوحدة مباراته مع ضيفه عجمان بهدف دون رد، وجاء الهدف عن طريق النيران الصديقة، لتكون المرة الثانية التي يستفيد فيها الوحدة من هدف عكسي في الجولة الافتتاحية، بعد مباراته ضد كلباء في موسم 2018 - 2019، كما أصبح هذا الهدف العكسي الـ15، الذي يستفيد منه الوحدة في تاريخ الدوري، واستهل بني ياس مشواره بانتصار ثمين على حساب ضيفه الجزيرة بهدفين دون مقابل، ليكون الفوز الأول لـ((السماوي)) على الجزيرة منذ فبراير عام 2019، كما تلقى الجزيرة خسارته الافتتاحية الأولى منذ موسم 2015 - 2016، وأحرز يوسفو نيكيته الهدف الثاني لبني ياس، ووصل إلى 4 من آخر 7 أهداف لفريقه بالدوري، وكرر التسجيل في الجولة الافتتاحية، بعد هدفه في مرمى العين الموسم الماضي.

وحقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً في اللحظات الأخيرة أمام البطائح بنتيجة 2 - 1، وفاز الشارقة على مضيفه دبا الحصن 4 - 1، ليخسر دبا الحصن افتتاحية مشاركته الأولى في دوري المحترفين، وكسب العين المواجهة أمام ضيفه خورفكان 5 - 1.