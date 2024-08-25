«دولي رياضات وسباقات الصقور» يشارك في معرض أبوظبي

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور؛ يشارك الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور في أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بمشاركة قياسية لعدد من الجهات العالمية المتخصصة في قطاعات الصيد والفروسية إضافة إلى قطاعات الاستدامة والبيئة.

وتأتي مشاركة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور في فعاليات المعرض انطلاقاً من الدور الذي يضطلع به الاتحاد بأهمية التواجد بجميع الفعاليات والأحداث الكبرى ذات الصلة، التي تفتح المجال لجميع المشاركين لعرض تجاربهم وتبادل خبراتهم وآرائهم، والخروج بالعديد من المخرجات والتعرف إلى أبرز المستجدات والممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي المهم، ولا سيما أن المعرض يشهد مشاركة نخبة من العارضين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويضم جناح الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عدداً من المعروضات والنماذج المتنوعة الخاصة بمسيرة عمله على مدار الفترة الماضية من واقع أنشطته خلال المواسم الرياضية الحافلة بالبطولات والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى رياضة الصقور، وترسيخ ثقافة ممارستها بين الفئات العمرية والتوعية بمبادئها وأسسها وقيمها النبيلة على الصعيد العالمي.

وأكد راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور أن الاتحاد يحرص وبصورة دائمة على استثمار الفعاليات والمناسبات المختلفة لتحقيق أهدافه الرامية إلى الحفاظ على مكتسبات رياضة الصقور، والعمل على تعزيز نجاحاتها ومضاعفة إنجازاتها على المستويات كافة، إضافة إلى تعزيز المكانة الرائدة لرياضة الصقور عالمياً، ورفع مستوى تنافسيتها وتأكيد تميزها، بما يعود بالفائدة المرجوة على مسيرتها ومستقبلها الزاهر، مشيراً إلى أهمية تواجد الاتحاد في هذا الحدث الكبير، الذي يسلط الضوء على الموروثات الثقافية والحضارية للجهات المشاركة من مختلف دول العالم، بما يؤكد ضرورة تواجد الجهات المعنية بهذا النوع من الرياضات بالمعرض للمشاركة بفاعلية في أحداثه، والاستفادة من مخرجاته، مع إمكانية مد جسور التعاون مع العارضين، وفتح قنوات جديدة للتواصل والعمل المشترك.

وينظم الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور على هامش مشاركته في المعرض مجموعة من الورش المتنوعة التي تتضمن جوانب تعريفية عن تطور رياضة الصقور، وشرحاً لسباقات الصقور بالتلواح، والأساسيات الخاصة بالإنتاج المحلي للصقور في دولة الإمارات العربية المتحدة.