«أبوظبي للصيد والفروسية».. عروض تحتفي بتراث الإمارات

يقدم أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ورئيس نادي صقاري الإمارات بمنطقة العروض الحية- المركز الرئيسي للمعرض - تجارب لا تفوت للعائلات والهواة والمحترفين في مجال الصيد والفروسية.

وسيدمج المعرض، الذي يقام خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2024 في مركز أدنيك بأبوظبي، تقاليد دولة الإمارات وتراثها الثقافي، مع أحدث الابتكارات، بما يخلق فرص جديدة وسط أجواء تفاعلية تلبي ذوق الفئات العمرية كافة في مجتمع دولة الإمارات، وتبرز المغامرات وأساليب الحياة الخارجية.

كما يمكن لزوار المعرض من هواة الصيد والفروسية أو المتحمسين لاستكشاف التراث الثقافي للمنطقة التعرف على المعارض الثقافية، والعروض التقليدية والتاريخية الحية المذهلة، التي تحتفي بالتراث الغني لدولة الإمارات.

وتضم أهم فعاليات منطقة العروض الحية مزاد الصقور، الذي سيبرز الدور الرائد لدولة الإمارات، في إكثار الصقور بالأسر في إطار التزامها بالحفاظ على البيئة، والمحافظة على الحياة البرية، ويعرض المزاد صقوراً تمت تربيتها خصيصاً للصقارين المبتدئين والمتمرسين، مما يضمن توافرها وتنوعها لعشاق رياضة الصيد بالصقور ((الصقارة)) من كافة الجنسيات.

ولأول مرة في تاريخ المعرض ستتاح للمشاركين فرصة المزايدة عبر الإنترنت على الصقور المميزة، التي سيتم عرضها في منطقة خاصة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024.

وتشمل أبرز الفعاليات الأخرى في منطقة العروض الحية ((القفز مع نادي ظبيان للفروسية)) الذي سيقدم القفز الفني المتميز ضمن مجال الفروسية. كما ستقدم جمعية الإمارات للخيول العربية فن ((التشوليب)) و((مسابقة جمال الخيل))، خلال المعرض، وستتضمن عروضاً للشعر البدوي العربي التقليدي، الذي سيلقيه فرسان يمتطون الخيول العربية الأصيلة.

وستقام مسابقة جمال الخيل، التي تظهر تألق الخيول العربية الأصيلة وخصائصها المتميزة، مع التركيز بصورة خاصة على دور مدربيها في حلبة العرض، وتمثل تلك العروض عنصراً أساسياً لمجتمع الخيول العربية، وتبرز السمات المتميزة لتلك السلالة.

وتضم أبرز الفعاليات الأخرى عرض ((المعارك التاريخية والرماية بالقوس على صهوة الخيل))، والذي تنظمه أكاديمية مملوك للرماية بالقوس وإسطبلات كابر، وتعيد خلاله تمثيل مشاهد من المعارك العثمانية، تبرز فيها مهارات الرماية بالقوس.

ويتضمن المعرض هذا العام المجموعة الأكثر تنوعاً وثراء من الأنشطة والفعاليات في تاريخه، بما يشمل عروضاً حية ديناميكية ومسابقات شيقة ومعارض تراثية ورياضية مبهرة، إلى جانب العروض والفعاليات المذهلة، التي سيقدمها المعرض ويمكن للزوار كذلك من الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخيارات، للتواصل مع خبراء القطاع واستكشاف وشراء منتجات ومعدات الصيد، والتواصل مع كبار المصنعين والموردين الرائدين في القطاع.