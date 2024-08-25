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«الدفاع عن النفس» بطلاً لكأس الشارقة للجوجيتسو

8/25/2024 7:13:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بكأس الشارقة للجوجيتسو (بدون بدلة) بنسختها الثانية في البطولة التي نظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برعاية مجلس الشارقة الرياضي وإشراف اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الصالة الرياضية لنادي الحمرية الثقافي الرياضي، وأقيمت على مدار يومين بمشاركة نحو 500 لاعب من 52 دولة.

وحل الشارقة للدفاع عن النفس بالمركز الأول برصيد 44 ميدالية منها 21 ذهبية و14 فضية و9 برونزيات. وحل الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الثاني برصيد 32 ميدالية منها 6 ذهبيات و13 فضية و13 برونزية. وجاء ثالثاً نادي شباب الأهلي بالمركز الثالث برصيد 20 ميدالية منها 5 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات.

وتم تكريم النادي البطل بحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وحميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

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