إبراهيم النعيمي يشارك في آسيوية طشقند 2025 للكاراتيه

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، في اجتماعه الذي عقد على هامش البطولة الآسيوية الـ 22، التي أقيمت في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس الجاري بالفلبين، بالإجماع، إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيس لجنة المسابقات وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي مديراً فنياً لبطولة الكاراتيه بدورة الألعاب الآسيوية للشباب بطشقند أوزبكستان عام 2025.
يذكر أن إبراهيم النعيمي سيكون المسؤول الأول عن مسابقات الكاراتيه وحلقة الوصل بين الاتحاد الآسيوي للكاراتيه والدولة المستضيفة من حيث توفير الاحتياجات الخاصة بالبطولة. بالإضافة إلى الإشراف على جميع الإجراءات التنظيمية والفنية حتى إقامة فعاليات البطولة بنجاح.
ويعد ذلك المرة الأولى لاختيار مدير فني لدورة الألعاب الآسيوية للشباب من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الخليجية والعربية.
MENAFN25082024000110011019ID1108599030
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.