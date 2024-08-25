إبراهيم النعيمي يشارك في آسيوية طشقند 2025 للكاراتيه

اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، في اجتماعه الذي عقد على هامش البطولة الآسيوية الـ 22، التي أقيمت في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس الجاري بالفلبين، بالإجماع، إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيس لجنة المسابقات وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي مديراً فنياً لبطولة الكاراتيه بدورة الألعاب الآسيوية للشباب بطشقند أوزبكستان عام 2025.

يذكر أن إبراهيم النعيمي سيكون المسؤول الأول عن مسابقات الكاراتيه وحلقة الوصل بين الاتحاد الآسيوي للكاراتيه والدولة المستضيفة من حيث توفير الاحتياجات الخاصة بالبطولة. بالإضافة إلى الإشراف على جميع الإجراءات التنظيمية والفنية حتى إقامة فعاليات البطولة بنجاح.

ويعد ذلك المرة الأولى لاختيار مدير فني لدورة الألعاب الآسيوية للشباب من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الخليجية والعربية.