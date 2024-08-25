مجلس دبي الرياضي يكرّم عمال توصيل الطلبات بيوم رياضي حافل

للعام الثاني على التوالي، نظم مجلس دبي فعالية مجتمعية مخصصة لعمال توصيل الطلبات في الشركات العاملة بالدولة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة ((صيفنا رياضي))، التي أطلقها المجلس بهدف إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة في الأنشطة الرياضية المتنوعة، خلال فترة الصيف، ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية، التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، والنشاط البدني بين شرائح المجتمع كافة.

وشارك في الفعالية، التي تكرم جهود عمال توصيل الطلبات، ودورهم المجتمعي المهم سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وفوزية فريدون، مدير قسم الرياضات المجتمعية.

وعاش المشاركون من عمال التوصيل في مختلف الشركات تجربة فريدة وسعيدة، من خلال فعاليات متنوعة أقيمت في عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، قدمها مجلس دبي الرياضي كرسالة تقدير لهذه الفئة المهمة في المجتمع، والتي تستحق أن تعيش تجربة رياضية مجتمعية جميلة، وتعزز العلاقات بين الشركات والعاملين فيها.

وتضمنت الفعالية تنظيم منافسات رياضية وترفيهية ممتعة في 5 ألعاب متنوعة هي: شد الحبل وكرة القدم، والكرة الطائرة، والكريكت، ومصارعة الذراعين، بالإضافة إلى البيبي فوت، شارك فيها أكثر من 320 عامل توصيل، من 6 شركات توصيل هي طلبات، ودلفيرو، وكريم، ونون، ونون فود، وناو ناو، لتجمع المبادرة كافة شركات التوصيل، يتنافسون وسط أجواء من المرح والسعادة تحت سقف واحد.

كما تضمنت الفعالية تنظيم دورة توعوية، قدمها منتسبو مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حول أساسيات الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة أثناء القيادة، مما أسهم بتحقيق فائدة إضافية للمشاركين، إلى جانب متعة خوض المنافسات المتنوعة.

وفي ختام الفعالية قدم مجلس دبي الرياضي الدروع التذكارية إلى ممثلي الشركات المشاركة في الحدث، إلى جانب توزيع ميداليات، وهدايا تذكارية على جميع عمال التوصيل المشاركين في الفعالية.

وأقيمت فعالية ((اليوم الرياضي لعمال توصيل الطلبات)) ضمن الفعاليات المتنوعة، التي تتضمنها مبادرة ((صيفنا رياضي)) السنوية، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، وتتضمن العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، التي تقام في مختلف مناطق دبي، وتهدف إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والناشط البدني، خلال فترة الصيف.

ويتعاون مجلس دبي الرياضي مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ضمن مبادرة ((صيفنا رياضي)) لتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية، التي تقام بالتعاون تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية، تعزز التنوع في الرياضات من أجل توفير الفرص لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في الأنشطة والبطولات الرياضية المختلفة، التي تمنح الفرصة لكافة الفئات من المواطنين والمقيمين في دبي وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم، ونظم مجلس دبي الرياضي ضمن فعاليات المبادرة يوماً رياضياً أسبوعياً منوعاً لكبار المواطنين بمشاركة رواد نادي ذخر الاجتماعي، وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع.

وتزخر فعاليات مبادرة ((صيفنا رياضي))، التي تقام في مختلف مناطق دبي بالمزيد من الفعاليات المشوقة المتنوعة ما بين الفعاليات الشاطئية والبحرية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، ورياضات داخل مراكز التسوق، وتتضمن بطولات السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة، والبادل، والكريكت، والتزلج، والهايك الثلجي، وتحدي اللياقة، والجري، والدراجات الهوائية، والسباحة، وكرة القدم داخل الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، واليوغا، والرياضات الإلكترونية، والأكواثلون، والكارترينج، ورفعات القوة، والملاكمة، والمصارعة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، وغيرها الكثير من الرياضات.