عبدالمجيد حسين: شباب الأهلي حقق الأهم أمام البطائح ونفكر في لقاء عجمان

أكد عبدالمجيد حسين، نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن ((الفرسان)) حقق الأهم بالعودة بنقاط مباراته أمام مضيفه البطائح مساء أول من أمس، وذلك بالفوز بنتيجة 2 - 1، في مباراتهما ضمن الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين، وأشار إلى أن الجهاز الفني أغلق صفحة الجولة الأولى، وبدأ التحضير لمواجهة عجمان الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من الدوري، والمتوقع أن تكون غاية في الصعوبة، بعد فوز شباب الأهلي قبل أيام على عجمان 2 - 0، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما قال البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي: ((كانت لنا الأفضلية في الشوط الأول، وخاصة أول 15 دقيقة، وأضعنا عدداً مؤكداً من الفرص التهديفية بفضل تألق حارس البطائح، ولعب الضيوف على الهجمات المرتدة واستغلال المساحات الخالية، وشكلوا خطورة، ونجحوا في التسجيل، ولكننا قاتلنا حتى النهاية وحققنا المطلوب بالخروج من المباراة بنقاطها كاملة، وأنا سعيد بأداء جميع لاعبي الفريق، وخاصة حارب عبدالله، الذي بذل مجهوداً كبيراً في الأسبوع الماضي، ولم يحصل على راحة كان يحتاجها، ويستحق مني أن أهديه هذا الفوز)).

وفي المقابل، رأى غوران توميتش مدرب البطائح، أن فريقه ظلم بعدم السماح له بالتغيير الثالث، الذي كان قبل هدف الفوز لشباب الأهلي، مشيراً إلى أن فريقه لم يجرِ سوى تغييرين في الدقيقتين 60 و81، وشرح الواقعة، قائلاً: ((طالبنا بالتغيير الثالث، ولكن نتيجة إصابة أحد اللاعبين داخل أرض الملعب، رأينا تأجيل التغيير، ثم أخبرنا حكم المباراة بأن تأجيل إجراء التغيير يعتبر تغييراً وفقاً للتعديلات الجديدة في لوائح كرة القدم، وأنا سعيد عموماً بأداء اللاعبين، وبروحهم القتالية، وأتمنى تحقيق النتائج الإيجابية في مبارياتنا المقبلة)).

بدوره، أكد محمد أحمد لاعب البطائح، كلام مدربه، بقوله: ((لا أعرف من نحمله مسؤولية ما حدث في المباراة، نعم كانت هناك ورش عمل قبل انطلاقة الموسم حول التعديلات الجديدة في لوائح كرة القدم، ولكن لم يحدثنا أحد عن وجود تعديل في إجراءات التغيير خلال المباراة، واقتصر الحديث على أمور أغلبها معروفة مسبقاً، مثل الإنذارات وتدخلات تقنية الفيديو وغيرها، وأنا تواجدت في ورش العمل، ومتأكد أنها لم تكن تتضمن أي حديث عن التبديلات)).