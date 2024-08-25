5 مكاسب لـ «السماوي» في افتتاح الدوري

حقق بني ياس 5 مكاسب في مباراته أمام ضيفه الجزيرة بافتتاح دوري أدنوك للمحترفين التي كسبها بثنائية دون رد، وأبرز المكاسب وأهمها نقاط الفوز الثلاث التي قاتل من أجلها الفريق وضعته في المركز الرابع بجدول الترتيب، بعد أن نجح مع 5 فرق أخرى في تحقيق الانتصار ببداية مشوار البطولة.

ثاني المكاسب التي خرج بها ((السماوي))، أنه نجح في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية أمام الجزيرة في آخر 8 ببطولة خلال الـ 4 مواسم السابقة والتي لم يعرف فيها طعم الانتصار، بعد أن فاز الجزيرة في 5 وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويعتبر خروج الفريق بشباك نظيفة من المباراة أمام منافسه المدجج بالنجوم في خط المقدمة، المكسب الثالث الذي حققه، نتيجة الأداء المتماسك في كل خطوط اللعب وخصوصاً خط الدفاع، أما رابعاً فإن الفوز ساهم في رفع الروح المعنوية ومنح اللاعبين والجهاز الفني الثقة مع ضربة بداية المنافسة ليزيد من إصرارهم وجهدهم في التدريبات المقبلة بهدف مواصلة الانتصارات.

خامساً الفوز برهن على نجاح نجوم بني ياس الجدد الذين انضموا إلى الكشوفات أخيراً، بقيادة خوان باوزا الذي أحرز الهدف الأول وساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز، ولاعب الوسط ازار ماركوفيتش، واسياك تشيبانجو القادم من العميد النصراوي، والمدافع اندريه بوركا الذي عوض رحيل ساشا إلى الوحدة.

منافس قوي

وعبر البرتغالي جواو بيدرو مدرب السماوي، الذي قاد الفريق للمرة الأولى في دوري المحترفين، عن سعادته بالفوز، ذاكراً أنه كان مهماً في بداية البطولة، خصوصاً أنه تحقق على منافس قوي مثل الجزيرة.

ورفض بيدرو وصفه بأنه سر الانتصار الذي تحقق، ذاكراً أن سر الانتصار في أداء اللاعبين الذين نفذوا التوجيهات وقاتلوا في أرضية الملعب، وأضاف: كل لاعب بذل أقصى جهده وعمل من أجل الفوز، هذا لا ينفي أن المباراة كانت بها أخطاء وسلبيات لكننا ما زلنا في البدايات، ونحن نحاول دائماً أن نكون في مستوى أفضل، أتوقع أن نتحسن أكثر مع المزيد من التجارب.

انطلاقة جيدة

كما وصف فهد الظنحاني حارس السماوي، الذي كان من النجوم البارزين في اللقاء بتصديه لعدد من الكرات الخطرة، الفوز بالانطلاقة الجيدة في الدوري لفريقه، وقال إن التركيز يجب أن يكون على المباراة المقبلة، مشدداً على أن بني ياس سيكون مختلفاً في الموسم الحالي.