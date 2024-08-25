«هاتريك» لابا أبرز مشاهد موقعة العين وخورفكان

بحضور 12 ألف متفرج تابعوا اللقاء من المدرجات، لم يجد العين صعوبة تذكر في التغلب على ضيفه خورفكان بخمسة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة الافتتاحية الخامسة التي يخوضها الفريق البنفسجي بملعبه باستاد هزاع بن زايد ويخرج فيها منتصراً، بعد أربع مواجهات استهلالية سابقة فاز فيها جميعها.

وبالمقابل بدا خورفكان متراجعاً أمام الضغط العيناوي المتصل وهو ما أحدث ثغرات واضحة نفذ من خلالها لاعبو العين كاكو ورحيمي ولابا، إلى المرمى مستفيدين من مهاراتهم العالية وسرعتهم الفائقة، وبرغم أن مردود أبناء المدرب ايسايلا، الذي لعب بأسلوب مفتوح طوال المباراة، تحسن في الشوط الثاني ليسجلوا هدفهم الوحيد، غير أن هذا لم يمنع العين من الاستمرار مسيطراً لعباً ونتيجة ليخرج فائزاً بنتيجة كبيرة أكدت رغبته القوية في المنافسة على جميع بطولات الموسم خصوصاً بعد فوزها في ذهاب تمهيدي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على كلباء بالثلاثة.

وخطفت العودة القوية للمهاجم التوغولي لابا كودجو، الذي سجل الهاتريك في المباراة الأنظار واستحوذت على تعليقات النقاد والجمهور كأبرز مشاهد المباراة، خصوصاً وأن اللاعب سجل أهدافه الثلاثة بالتخصص وبطريقة رائعة تؤكد على مقدراته الفنية المبهرة وحاسته التهديفية اللافتة أمام الشباك.

وهذا هو الهاتريك الرابع، الذي يسجله لابا بقميص العين بواقع مرتين في شباك خورفكان، ومرة واحدة في شباك كل من الجزيرة والعروبة، رفع غلة أهدافه بالدوري إلى 101 هدف ليصبح على بعد 22 هدفاً فقط ويتصدر قائمة أفضل هداف بالدوري في تاريخ العين متجاوزاً رقم لاعب العين الأسبق أحمد عبدالله ( الغزال) برصيد 122 هدفاً والهداف الغاني السابق أسامواه جيان برصيد 95 هدفاً، كما أصبح لابا الذي رفع غلته من الأهداف في كل البطولات إلى 127 هدفاً على بعد هدفين ليصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ العين متجاوزا جيان الذي سجل 128 هدفاً.