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احتفالية كمارا برقصة «اليولة» تخطف الأضواء

8/25/2024 7:13:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد الشارقة من ملعب ((خورفكان)) بالعلامة الكاملة بعد الفوز المستحق على دبا الحصن برباعية، ليبرهن رجال المدرب الروماني كوزمين أنهم على قدر عالٍ من التحدي. واستغل الشارقة ظروف اللقاء على أكمل وجه في أعقاب حالة الطرد التي حدثت في أول ثلث ساعة للاعب إبراهيما سيسي أفضل لاعبي الحصن.

سيطرة

الطرد أثر على أداء دبا الحصن الذي تراجع كثيراً وتباعدت خطوطه لتؤول السيطرة لفريق الشارقة الذي أمطر مرمى الفريق المضيف بوابل من الهجمات والأهداف، ونجح رفاق اللاعب شاهين عبدالرحمن كابتن الشارقة في كسب اللقاء بنتيجة 4 - 1 بعد مباراة كان نجمها الأول عثمان كمارا الذي أحرز هدفين وسبب إزعاجاً مستمراً لدفاع الحصن موقعاً على هدفين فيما تكفل كل من لوان بيريرا وكايو لوكاس بتسجيل بقية الأهداف.

وكان عثمان كمارا قد خطف الأضواء من خلال احتفاليته اللافتة عقب تسجيل الهدف الأول بعد أن تقمص دور فرقة اليولة الشعبية التراثية خلال احتفاليته بجانب كل من لوان بيريرا وخالد الظنحاني فقط لوح الثلاثي بأياديهم وكانهم يمسكون بعصا ويهزون برؤوسهم في مشهد تفاعل معه جمهور الشارقة كثيراً.

مهمة ناجحة

بدوره، أعرب الروماني كوزمين مدرب الشارقة عن سروره بنتيجة الفوز على دبا الحصن مشيراً إلى أن حالة الطرد التي حدثت في الشوط الأول سهلت المهمة على لاعبي الشارقة فانطلقوا في التقدم نحو الأمام منوهاً إلى أن دفاع الحصن قبل الطرد كان منظماً ووجد اللاعبون صعوبة كبيرة في اختراقه لكن بعد الطرد تغير الحال ونجح الفريق في تسجيل 3 أهداف في الشوط الأول، ونوه إلى أن مستوى الشوط الثاني لم يكن بذات الأداء الذي انتهى به الشوط الأول، وقال كوزمين: الفريق لديه الكثير ليقدمه في قادم الجولات.

طرد مؤثر

من جانبه قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب دبا الحصن: فريقي تأثر بحالة الطرد وغيرنا الخطة لكننا اصطدمنا بفريق قوي مثل الشارقة، وعلينا الآن ترتيب الأوراق من جديد والاستعداد لقادم المواجهات، ونوه إلى أن دبا الحصن كان منظماً مع بداية اللقاء وتمكن من مجاراة الفريق الضيف لكن طرد سيسي كان مؤثراً ومنح الشارقة الفوز.

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