إسرائيل و«حزب الله».. تسخين لمنطقة تدق فيها طبول الحرب

شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على جنوب لبنان، فجر أمس، فيما قالت إنها ضربة استباقية لتجنب هجوم كبير كان يعد له ((حزب الله))، الذي رد بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، وقال إنه استهدف موقعاً قرب تل أبيب، انتقاماً لمقتل أحد كبار قادته البارزين، فؤاد شكر، الشهر الماضي.

بعد ذلك بدا أن كلا الجانبين يتراجع، ما يشير إلى أنه لن يكون هناك مزيد من التصعيد في هذه المرحلة على الأقل، وقال الجانبان إنهما قصفا أهدافاً عسكرية فقط. وقال الجيش الإسرائيلي: إن جندياً من البحرية قتل، وأصيب اثنان آخران في إصابة سفينة حربية إسرائيلية، وقالت إسرائيل إن الإصابة سببها شظايا صواريخ اعتراضية.

ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء شمال إسرائيل، وأغلق مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، وجرى تحويل الرحلات الجوية لمدة ساعة تقريباً بسبب التهديد بالهجوم، ورفعت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية مستوى التأهب في جميع أنحاء الشمال قبل رفع القيود لاحقاً في معظم المناطق.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو: إن الجيش دمر آلاف الصواريخ، التي كانت تستهدف شمال إسرائيل، وأسقط طائرات مسيرة متجهة إلى وسط البلاد. وقال إنها تمثل خطوة أخرى نحو تغيير الوضع على طول الحدود، لكنه أضاف ((هذه ليست نهاية القصة)).

حقيقة النوايا

وقال الليفتنانت كولونيل نداف شوشاني، المتحدث العسكري الإسرائيلي، إن ((حزب الله)) كان ينوي ضرب أهداف في شمال ووسط إسرائيل. وأضاف، إن التقييمات الأولية وجدت ((أضراراً قليلة للغاية)) في إسرائيل، لكن الجيش ظل في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى أن حوالي 100 طائرة إسرائيلية شاركت في ضربات أمس.

وأعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ساعدت الجيش الإسرائيلي في رصد وتعقب ما أطلقه ((حزب الله))، فجر أمس، في اتجاه إسرائيل، من دون أن تتدخل في شكل مباشر. وقال لوكالة ((فرانس برس)): إن ((الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الوقائية لإسرائيل.

قدمنا معلومات استخباراتية إضافة إلى عمليات رصد واستطلاع لتعقب الضربات، التي مصدرها حزب الله)).

وقال ((حزب الله)) إن صواريخه لم تمس، وإن منصتين فقط تعرضتا للقصف بعد رد الحزب وليس في ((الضربة الاستباقية)). وأضاف، إن هجومه استخدم أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا استهدفت مواقع متعددة في إسرائيل و((عدداً كبيراً)) من الطائرات المسيرة.

وقال إن العملية استهدفت ((هدفاً عسكرياً إسرائيلياً نوعياً))، فضلاً عن ((مواقع وثكنات العدو، ومنصات القبة الحديدية)).

الشاملة مؤجلة

وشهدت الأسابيع الأخيرة زيارة عدد من الدبلوماسيين من الولايات المتحدة، والدول الأوروبية إلى إسرائيل ولبنان في محاولة لخفض التصعيد، الذي يخشون أن يتحول إلى حرب إقليمية، وقد يجر الولايات المتحدة وإيران إلى الصراع.

وقالت رندا سليم، وهي زميلة بارزة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن العاصمة: إن تبادل التصريحات ((لا يزال ضمن قواعد الاشتباك، ومن غير المرجح في هذه المرحلة أن يؤدي إلى حرب شاملة)).

وقال داني سيترينوفيتش، الخبير في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إن ((حزب الله)) ربما يحاول ((موازنة المعادلة دون التصعيد إلى حرب)). وقال إن كل جانب يأمل الآن أن تكون روايته كافية لإعلان النصر، وتجنب مواجهة أوسع نطاقاً.

ويأتي هذا التصعيد في يوم يتوقع أن تتواصل فيه المفاوضات في القاهرة، بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية بين إسرائيل و((حماس)) في محاولة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

ووصل وفد إسرائيلي إلى مصر، أمس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في مطار القاهرة، وضم الوفد 13 شخصاً.

كما أرسلت حركة ((حماس)) ممثلين إلى القاهرة، بقيادة خليل الحية، وكما كان الحال من قبل لا تريد ((حماس)) المشاركة في المحادثات، ولكنها تريد أن تكون على علم بالتقدم الذي تحرزه.

ونظراً لأن ((حماس)) وإسرائيل لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض فإن الولايات المتحدة وقطر ومصر تعمل كوسطاء.