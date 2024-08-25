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تعديل وزاري موسع في تونس شمل وزيري الخارجية والدفاع

8/25/2024 7:13:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، تعديلاً
وزراياً موسعاً شمل 19 وزارة أبرزها وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد، وذلك بعد أسبوعين من تعيين كمال المدوري رئيساً للحكومة خلفاً لأحمد الحشاني.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إن التعديل الوزاري تضمن تعيين خالد السهيلي وزيراً للدفاع ومحمد علي النفطي وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
وأبقى على وزراء الداخلية والعدل والصناعة والمالية والتجهيز.

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