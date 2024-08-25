الأسد يؤكد أهمية عودة العلاقات السورية التركية

دعا الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى تدمير العلاقات بين بلاده وتركيا، مؤكداً أن سوريا تعاطت بإيجابية مع المبادرات بشأن العلاقات السورية- التركية، لكنها لم تحقق أي تقدم على الرغم من صدق الوسطاء، لافتاً إلى أن كل يوم يمضي من دون حدوث تقدم بالمفاوضات السورية - التركية كان الضرر يتراكم على البلدين.

ونقلت وكالة ((سبوتنيك)) عن الأسد قوله في كلمة أمام مجلس الشعب السوري، أمس، إن ((الوضع الراهن متأزم عالمياً، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيداً عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا، والتي تقدم بها أكثر من طرف)).

وشدد الرئيس السوري على أن بلاده ((انطلقت في تعاملها مع المبادرات من مبادئها ومصالحها، التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي تتوافق مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين)).

وأضاف الأسد: ((إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، وعدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة أحد أسبابه هو غياب المرجعية)). وتابع الأسد: ((المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ، لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً)).

واستطرد: ((الحل هو المصارحة، وتحديد موقع الخلل لا المكابرة، إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولاً إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها، ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا)).