وفاة سليم الحص

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي، أمس، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سليم الحص، عن 94 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في بيان وصفه فيه بأنه ((ضمير لبنان)). وجاء في بيان ميقاتي: ((رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي، وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام)).
ورأس الحص حكومات عدة إبان الحرب اللبنانية (1975 - 1990)، خصوصاً أواخر ثمانينيات القرن الماضي. والحص خبير اقتصادي، ويعد من التكنوقراط. ولد الحص في 1929، وهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة.
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