وفاة سليم الحص

توفي، أمس، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سليم الحص، عن 94 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في بيان وصفه فيه بأنه ((ضمير لبنان)). وجاء في بيان ميقاتي: ((رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي، وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام)).

ورأس الحص حكومات عدة إبان الحرب اللبنانية (1975 - 1990)، خصوصاً أواخر ثمانينيات القرن الماضي. والحص خبير اقتصادي، ويعد من التكنوقراط. ولد الحص في 1929، وهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال من إنديانا في الولايات المتحدة.