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وفاة سليم الحص

8/25/2024 7:13:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي، أمس، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سليم الحص، عن 94 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في بيان وصفه فيه بأنه ((ضمير لبنان)). وجاء في بيان ميقاتي: ((رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي، وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام)).

ورأس الحص حكومات عدة إبان الحرب اللبنانية (1975 - 1990)، خصوصاً أواخر ثمانينيات القرن الماضي. والحص خبير اقتصادي، ويعد من التكنوقراط. ولد الحص في 1929، وهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة.

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