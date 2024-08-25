قرقاش: جهود الإمارات في المحادثات السودانية أمر حيوي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية أمر حيوي في نجاح السعي المشترك للسلام، فيما أشاد مجلس حكماء المسلمين بجهود مجموعة ((متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان)).

وعلى صفحته في موقع ((إكس))، كتب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش ((تستمر جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية ومن ضمنها العمل الفعّال لإشراك النساء والاستماع لصوتهن باعتبار ذلك أمراً حيوياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح سعينا المشترك للسلام)). وأضاف معاليه ((تمثيل النساء في المحادثات ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله وإرساء السلام والازدهار المستدام)).

وأشاد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس، بالجهود التي تبذلها مجموعة ((متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان)) (ALPS)، التي تضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي، وسويسرا، والأمم المتحدة؛ لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وأكد المجلس، في بيان أمس، أن الصيغة الجديدة التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات المجموعة في سويسرا، من شأنها أن تسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوداني بما في ذلك توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق، وتقديم التزامات بتحسين حماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال، مشيراً إلى أن هناك حاجة ضرورية لتنفيذ بنود بيان مجموعة ((متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان)) (ALPS)، بشكل عاجل وفوري لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الملايين من أبناء الشعب السوداني.

كما أكد مجلس حكماء المسلمين، دعمَه الثابت والراسخ لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل دائم للأزمة السودانية بطرق سلمية يتم فيها تغليب صوت الحكمة ووقف الاقتتال الداخلي وإنهاء الانقسامات وتعزيز روح المصالحة والتضامن بين أبناء الشعب السوداني، وصولاً إلى اتفاق نهائي يضمن وحدة الأراضي السودانية، ويحقق تطلعات شعبه في العيش بأمان وسلام واستقرار.