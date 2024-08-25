روسيا تعلن استهداف «تجمّع مرتزقة» شرقي أوكرانيا

أعلنت موسكو، أمس، أن سلاح الجو الروسي استهدف تجمعاً لـ ((المرتزقة الأجانب)) شرقي أوكرانيا التي أعلنت تعرضها لهجوم ليلي بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الطيران وقوات الصواريخ والمدفعية قصفت ((نقطة انتشار مؤقتة لمرتزقة أجانب وتجمعات للقوات الأوكرانية في 147 نقطة))، وإن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة من دون طيار أوكرانية و8 قذائف لراجمات ((هيمارس)). على جبهة كورسك أعلنت الوزارة مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 14 آلية للقوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت إنه منذ بداية التوغل في كورسك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 5800 عسكري، وعشرات الدبابات والمركبات القتالية والمعدات والرادارات، ومنظومات الدفاع الجوي. وأفادت الدفاع الروسية، بمقتل نحو 1960 عسكرياً أوكرانياً بمختلف مناطق الجبهة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

هجوم صاروخي

وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الجنرال ميكولا أوليشوك، أن الجيش الروسي شن هجوماً ليلياً على أوكرانيا باستخدام ثمانية صواريخ وتسع طائرات مسيرة. وقال إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت ثمانية من أصل تسع طائرات مسيرة، كما اعترضت معظم الصواريخ.

وأضاف إن القوات الروسية شنت هجوماً على مناطق تشيرنيغيف وسومي وخاركيف ودونيتسك باستخدام صواريخ من طرز مختلفة. وقال فاديم فيلاشكيني حاكم منطقة دونيتسك إن اثنين من صحافيي وكالة رويترز أصيبا وفقد آخر إثر ضربة طالت فندقاً في كراماتورسك شرقي أوكرانيا، ليل السبت الأحد، متهماً الجيش الروسي بأنه ((استهدف)) الفندق.

ووفق فيلاشكيني، فإن الصحافيين المصابين والصحافي المفقود ((من أوكرانيا ومن الولايات المتحدة ومن المملكة المتحدة)). وأضاف عبر تلجرام إن الهجوم الذي ألحق أضراراً بفندق ((سفاير)) ومبنى مجاور، وقع ((في منتصف الليل)).

من جهتها، قالت ((رويترز)) في بيان إن ((أحد زملائنا مفقود بينما نقل اثنان آخران إلى المستشفى لتلقي العلاج))، مضيفة إن طاقمها المكون من ستة أشخاص كان في الفندق وإنها ((تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشكل عاجل)).

وفي أماكن أخرى في أوكرانيا، قتل 11 شخصاً في عمليات قصف روسية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. وقتل سبعة أشخاص في منطقة دونيتسك (شرق) وأربعة آخرين في سومي (شمال)، وفقاً للسلطات المحلية.

وأصيب 28 شخصاً على الأقل في هذه الضربات. وفي الجانب الروسي، قتل خمسة أشخاص في عمليات قصف أوكرانية على منطقة بيلغورود خلال الليلة قبل الماضية، حسبما أفاد أمس فياتشيسلاف غلادكوف حاكم المنطقة المجاورة لكورسك.

وأضاف فياتشيسلاف إن 13 شخصاً أصيبوا بجروح، من بينهم ستة أشخاص ((في حالة حرجة))، بما في ذلك مراهقة تبلغ من العمر 16 عاماً ترقد في العناية المركزة. وقال غلادكوف ((كانت ليلة صعبة في كامل المنطقة. تعرضت منطقة راكيتيانسكي للقصف. وقع الأسوأ: قتل خمسة مدنيين)).