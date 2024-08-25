الإمارات تدين عملية الطعن في ألمانيا

أدانت دولة الإمارات بشدة عملية الطعن التي وقعت خلال مهرجان في زولينغن غربي ألمانيا وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة ألمانيا وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان الهجوم وقع خلال احتفال مدينة زولينغن الجمعة بذكرى تأسيسها، الأمر الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين منهم أربعة أشخاص في حالة خطيرة. ويحقق الادعاء العام الاتحادي، أعلى هيئة ادعاء في ألمانيا، مع مشتبه به بتهمة القتل.

توسيع صلاحيات

وبعد عملية زولينغن، اقترح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير توسيع صلاحيات السلطات الأمنية.

وخلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني ((زد دي إف))، قال شتاينماير إنه يجب توفير حماية أفضل من مثل هذه الهجمات، وأضاف: ((يتطلب ذلك أيضاً تزويد السلطات الأمنية بالصلاحيات اللازمة)).

ودعا شتاينماير إلى زيادة عدد الأفراد في السلطات الأمنية، مشيراً إلى أنه في حالة وجود خطر إرهابي، فإنه قد يكون من الممكن أيضاً توسيع صلاحيات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وبعد يوم من الهروب، سلم سوري يبلغ 26 عاماً نفسه للسلطات مساء السبت وأعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وقالت النيابة العامة الفدرالية في كارلسروه (جنوب غرب) المسؤولة عن قضايا مكافحة الإرهاب، إنها ((تحقق)) في تهمة ((الانتماء إلى منظمة إرهابية)) بحق المشتبه فيه الرئيسي.

وأشارت الشرطة إلى أن شخصاً آخر اعتقل السبت في مركز إيواء للاجئين في زولينغن يعتبر ((شاهداً)). كما أوقف فتى يبلغ 15 عاماً بشبهة ((عدم الإبلاغ)) عن عمل إجرامي مخطط له.

خلال تفقدها موقع الهجوم السبت، دعت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى ((الحفاظ على وحدة البلاد)) مندّدة بـ((من يريدون تأجيج الكراهية))، ومشدّدة على وجوب تجنّب أي انقسام.