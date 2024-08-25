تحذير أمريكي من كارثة بيئية بعد الهجوم الحوثي على ناقلة نفط

حذرت الولايات المتحدة من كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر بعد أن هاجم المتمردون الحوثيون ناقلة قبالة سواحل اليمن.

وأصابت ثلاثة مقذوفات يوم الأربعاء الماضي ناقلة النفط ((سونيون)) قبالة سواحل مدينة الحُديدة في غرب اليمن، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك، حسب وكالة ((يو كاي أم تي أو)) التي تديرها القوات البحرية البريطانية. وقالت ميليشيا الحوثي إنها استهدفت السفينة بمسيّرات وصواريخ.

وكانت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أعلنت الخميس أنها نقلت طاقم الناقلة غداة تضررها جراء هجوم قبالة سواحل الحُديدة التي تسيطر عليها الميليشيا في غرب اليمن، وحذّرت من أن السفينة تشكل ((خطراً بيئياً)).

وذكرت وكالة ((يو كاي أم تي أو)) أنها ((تلقت تقريراً برصد اندلاع ثلاثة حرائق)) على متن الناقلة سونيون، مشيرة إلى أن السفينة ((تنجرف على ما يبدو)). وبثت الميليشيا مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر، وفقاً لهم، ثلاثة انفجارات على الناقلة.

كارثة كبرى

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان السبت من أن ((هجمات الحوثيين المستمرة تهدد بتسرب مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، وهي كمية أكبر بأربعة أضعاف من كارثة إكسون فالديز)) عام 1989 والتي تشكل واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ميلر: ((بينما تم إجلاء الطاقم، يبدو أن الحوثيين مصممون على إغراق السفينة وحمولتها في البحر)).

وأشارت المهمة الأوروبية إلى أن السفينة سونيون ((التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل الآن خطراً ملاحياً وبيئياً))، مؤكدة ((ضرورة أن يتوخى الجميع في المنطقة الحذر والامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي)).

وتابع ميلر ((ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال ونحض الدول الأخرى على التدخل للمساعدة في تجنب هذه الكارثة البيئية)).

ثالث سفينة

وبحسب سلطة الموانئ اليونانية، فإن السفينة ((سونيون)) مملوكة لشركة ((دلتا تانكرز)) اليونانية للشحن وكانت تقلّ طاقماً من 25 شخصاً، هم 23 فلبينياً وروسيان. وقد أبحرت من العراق وكانت متجهة إلى ميناء قريب من أثينا.

ويأتي الهجوم في إطار حملة الحوثيين على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها في ما يعتبرونه دعماً لقطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

و((سونيون)) هي ثالث سفينة مملوكة لشركة ((دلتا تانكرز)) تتعرض لهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر، بعد سفينتَي ((دلتا بلو)) و((دلتا أتلانتيكا))، وفقاً لبيانات الشحن.