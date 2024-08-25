«مجلس التعاون»: الاحتلال وانتهاكاته بغزة سبب أزمات المنطقة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة هما السبب الجذري للأزمات المتفاقمة في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق حدود 1967.

ودعا البديوي، في كلمة خلال أعمال ((ملتقى ألباخ 2024))، الذي تنظمه وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية في إطار مبادرة للأمم المتحدة، من 24 إلى 26 أغسطس الحالي في مدينة ألباخ النمساوية، إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة سبل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أن مجلس التعاون يؤمن بأن الدعم الجماعي للأمم المتحدة أمر ضروري لتجاوز هذه الأوقات العصيبة والتمسك بمبادئ الحوكمة العالمية. وحذر من التهديدات الجديدة التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن استخدام الدول للوكلاء المسلحين، وزيادة خطر انتشار الأسلحة النووية، وتطورات الذكاء الاصطناعي في الحروب المعلوماتية، كلها عوامل تزيد من حدة التوترات، مشدداً على أهمية الحلول الدبلوماسية لمنع النزاعات.

واستعرض رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي تم اعتمادها في عام 2023، موضحاً أن الدبلوماسية والتعاون الدولي يمثلان الركيزة الأساسية للاستراتيجية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي وضمان السلام والأمن المستدامين. وأشار إلى أن دول المجلس تواصل دعم الحلول السلمية للنزاعات، وقال إن مبادرات المجلس الأخيرة تعمل على تعزيز الظروف الملائمة للمفاوضات، والتأكيد على القانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن السيادة والسلامة الإقليمية.

وأكد أن مجلس التعاون سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية، إدراكاً منه للتأثير الشديد لهذه الصراعات على الأمن الغذائي ورفاهية المدنيين في المناطق المتضررة، لافتاً إلى جهود مجلس التعاون في اليمن والسودان ومناطق الأزمات الأخرى.

وقالت وزارة الصحة في غزة أمس، إن الجيش الإسرائيلي قتل 71 فلسطينياً على الأقل وأصاب 112، في هجمات على مناطق مختلفة في القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت بأنه ما زال عدد من الضحايا عالقين تحت الركام بسبب قلة الإمكانيات.