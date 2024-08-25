تظاهرات تجتاح أنحاء إسرائيل للمطالبة بصفقة

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى في إسرائيل مساء السبت للمطالبة باتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة ((حماس)) في قطاع غزة.

واتهم العديد من الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين بإفشال فرص التوصل إلى اتفاق من خلال فرض شروط جديدة باستمرار في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين هناك.

وأوقفت شرطة الخيالة مسيرة مظاهرات أمام وزارة الدفاع.

وتعتقد إسرائيل أنه لا يزال لدى ((حماس)) 109 من المحتجزين، مع إعلان وفاة 36 منهم، واعتبار 73 منهم ما زالوا على قيد الحياة، وفقاً لما قالته متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) عن إيناف زانغاوكر، والدة المحتجز ماتان زانجاوكر، قولها: ((يبدو أن هذه هي الفرصة الأخيرة. إما أن يتم التوصل إلى اتفاق أو يتصاعد العنف)).

وطالبت المحتجزة السابقة أفيفا سيجل، التي لا يزال زوجها محتجزاً لدى حماس، نتانياهو بالوفاء بوعده. وقالت خلال تجمع احتجاجي: ((نظرت إلي في عيني ووعدت بإعادة كيث إلى المنزل. لم أعد أؤمن بالكلمات - أريد أن أرى الأفعال)).

يشار إلى أنه خلال هدنة استمرت أسبوعاً في نهاية نوفمبر الماضي، أفرجت حماس عن 105 من المحتجزين. وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن 240 أسيراً فلسطينياً من سجونها. ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق مشابه مرة أخرى.