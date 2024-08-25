Monday, 26 August 2024 01:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تشارك في برنامج الجينوم الإماراتي

8/25/2024 7:13:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة ((M42))، حملات جمع عينات الدم من أصحاب الهمم وأسرهم في منطقة الظفرة تحت شعار ((صحتكم تهمنا))، للمشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي.

يأتي ذلك ضمن مبادرات المؤسسة لتمكين منتسبيها المسجلين في سجل أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، من المساهمة في دعم الأبحاث العلمية وتطوير حلول الرعاية الصحية المبتكرة المبنية على الأساليب العلمية.

ونظمت المؤسسة بمشاركة من مركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز برلين للتأهيل الطبي والعصبي ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، الحملات التي استقطبت أصحاب الهمم وأسرهم على مدى ثلاثة أيام في منطقة الظفرة، حيث شملت الحملة كلّاً من مدينة زايد، وغياثي، والسلع. كما شملت الحملات تنظيم جلسات نقاشية لتوعية أصحاب الهمم وأولياء أمورهم بدور المشاركة المجتمعية في دعم وحماية الصحة العامة؛ إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاختبار الجيني ضمن برنامج فحوص ما قبل الزواج الذي عملت دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة على توسيع نطاقه ليغطي 570 جيناً لأكثر من 45 حالة طبية وراثية.

برنامج

وبلغ عدد أصحاب الهمم الذين شاركوا في البرنامج 629 شخصاً، وهو ما يُمثل نسبة 39% من إجمالي المنتسبين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، توزعت إعاقاتهم بين الإعاقة الذهنية ((388 مشاركاً))، واضطراب طيف التوحد ((110 مشاركين))، والإعاقة السمعية ((12 مشاركاً))، والإعاقة الجسدية ((5 حالات))، وصعوبات التعلم ((4 حالات))، والإعاقة البصرية ((3 حالات))، وحالة واحدة لاضطراب التواصل، بالإضافة إلى 106 مشاركين لديهم إعاقات متعددة.

MENAFN25082024000110011019ID1108599012

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث