مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تشارك في برنامج الجينوم الإماراتي

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة ((M42))، حملات جمع عينات الدم من أصحاب الهمم وأسرهم في منطقة الظفرة تحت شعار ((صحتكم تهمنا))، للمشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي.

يأتي ذلك ضمن مبادرات المؤسسة لتمكين منتسبيها المسجلين في سجل أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، من المساهمة في دعم الأبحاث العلمية وتطوير حلول الرعاية الصحية المبتكرة المبنية على الأساليب العلمية.

ونظمت المؤسسة بمشاركة من مركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز برلين للتأهيل الطبي والعصبي ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، الحملات التي استقطبت أصحاب الهمم وأسرهم على مدى ثلاثة أيام في منطقة الظفرة، حيث شملت الحملة كلّاً من مدينة زايد، وغياثي، والسلع. كما شملت الحملات تنظيم جلسات نقاشية لتوعية أصحاب الهمم وأولياء أمورهم بدور المشاركة المجتمعية في دعم وحماية الصحة العامة؛ إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاختبار الجيني ضمن برنامج فحوص ما قبل الزواج الذي عملت دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة على توسيع نطاقه ليغطي 570 جيناً لأكثر من 45 حالة طبية وراثية.

برنامج

وبلغ عدد أصحاب الهمم الذين شاركوا في البرنامج 629 شخصاً، وهو ما يُمثل نسبة 39% من إجمالي المنتسبين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، توزعت إعاقاتهم بين الإعاقة الذهنية ((388 مشاركاً))، واضطراب طيف التوحد ((110 مشاركين))، والإعاقة السمعية ((12 مشاركاً))، والإعاقة الجسدية ((5 حالات))، وصعوبات التعلم ((4 حالات))، والإعاقة البصرية ((3 حالات))، وحالة واحدة لاضطراب التواصل، بالإضافة إلى 106 مشاركين لديهم إعاقات متعددة.