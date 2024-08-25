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«جامعة حمدان الذكية» تعد طلابها لريادة الأعمال

8/25/2024 7:13:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مع انطلاق السنة الأكاديمية الجديدة والفصل الدراسي خريف 2024 تستقبل جامعة حمدان بن محمد الذكية الدارسين الحاليين والجدد، بالتزامن مع جهود دعم رؤية دولة الإمارات في تأهيل أجيال مواطنة قادرة على مواكبة طموحات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارات، من خلال رفد مقومات الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، للدارسين: ((لا تدخر الجامعة جهداً في تأهيل الدارسين كي يكونوا قادة أعمال جاهزين لخلق فرص عمل لهم ولسواهم، ومستعدين للمساهمة بشكل فاعل في الاقتصاد، لقد كانت دائماً في طليعة التحولات التعليمية، ومنسوبونا من الدارسين يجسدون هذه الروح، من خلال مؤهلاتهم في جميع التخصصات)).

وأضاف: ((مع دخولنا هذه المرحلة الجديدة تظل الجامعة ملتزمة باستراتيجية مستقبلية، تحافظ على مكانتنا في طليعة تحولات التعليم العالي، لذلك نشدد على أن صفة خريجينا كرواد أعمال ومشاريع مستقبلية ناجحة، ونحن معهم في هذا الوقت نتطلع إلى عام دراسي مليء بالنجاح والنمو والإنجازات الرائدة)).

ويركز التوجه الاستراتيجي للجامعة على تعزيز التميز والابتكار وريادة الأعمال، وهو ما يتجلى في مناهجها الشاملة المصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل العالمي، ومن خلال دمج المعرفة الأكاديمية والتكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي، تضمن الجامعة أن يكون الدارسون مستعدين بشكل جيد لاغتنام الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

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