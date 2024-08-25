Monday, 26 August 2024 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 فعاليات تستبق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

8/25/2024 7:13:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعداداً لانطلاق الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 الذي ينعقد يومي 4 و5 سبتمبر المقبل تحت شعار ((حكومات مرنة... اتصال مبتكر)) في مركز إكسبو الشارقة، ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالتعاون مع نخبة من الشركاء المحليين والدوليين، 5 برامج تدريبية استباقية مكثفة ومتنوعة، يقدمها أكاديميون وخبراء في مجال الإعلام والاتصال.

ويسعى المنتدى إلى تمكين الشباب والمهنيين من مواكبة أحدث التطورات في عالم الاتصال والمحتوى الرقمي، واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.

MENAFN25082024000110011019ID1108599010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث