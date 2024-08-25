شرطة أبوظبي تدعو للالتزام بالقيادة الآمنة في منطقة المدارس

شرطة أبوظبي تدعو للالتزام بالقيادة الآمنة في منطقة المدارس
التاريخ
8/25/2024 7:13:16 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية حضت فيه السائقين على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في منطقة المدارس حفاظاً على سلامة الطلاب من خلال اتباع الإرشادات التالية: الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق، وعدم تجاوز السرعة المقررة، والانتباه عند الاقتراب من علامات التوقف والممرات الجانبية، وإشارات المرور قرب المناطق، ومعابر خطوط المشاة، والانتباه دائماً لأي مواقف طارئة وغير متوقعة، واستخدام الأماكن المخصصة للوقوف، والامتناع عن الوقوف العشوائي.
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