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شرطة أبوظبي تدعو للالتزام بالقيادة الآمنة في منطقة المدارس

8/25/2024 7:13:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية حضت فيه السائقين على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في منطقة المدارس حفاظاً على سلامة الطلاب من خلال اتباع الإرشادات التالية: الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق، وعدم تجاوز السرعة المقررة، والانتباه عند الاقتراب من علامات التوقف والممرات الجانبية، وإشارات المرور قرب المناطق، ومعابر خطوط المشاة، والانتباه دائماً لأي مواقف طارئة وغير متوقعة، واستخدام الأماكن المخصصة للوقوف، والامتناع عن الوقوف العشوائي.

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