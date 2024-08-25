خطط شاملة لتعزيز الصحة النفسية لطلبة الجامعات

مع بداية العام الأكاديمي الجديد وضعت جامعات في دبي خطط عمل شاملة لتعزيز الصحة النفسية لطلابها وخاصة المستجدين، من خلال لجان متخصصة وأنشطة وبرامج لمساعدة الطلبة على التخلص من التوتر والقلق وتحقيق التكيف مع المرحلة الجامعية والمجتمع الأكاديمي وهو ما ينعكس على التحصيل والتفوق.

وأكد أكاديميون لـ((البيان)) أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، والمنتقلون من المرحلة الثانوية إلى مرحلة جديدة كلياً عليهم وهي المرحلة الجامعية يحتاجون الدعم النفسي لتعزيز اندماجهم في المرحلة الجامعية.

تحقيق التوازن

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس دبي أن الجامعة توفر متخصصة في مجال الصحة النفسية والاجتماعية تعمل مستشارة نفسية، على إعادة تعزيز الانتظام لمساعدة الطالب على تحقيق التوازن الجيد بين الوقت المخصص للدراسة والوقت المخصص للترفيه لتعزيز تركيزه وزيادة إنتاجيته.

وأكد أهمية تشجيع الأسر والأكاديميين للطلبة على التعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم المتعلقة بالالتحاق بالمرحلة الأكاديمية، ويتم تحقيق ذلك من خلال الجلسات النقاشية معهم وتقديم الدعم العاطفي المناسب، مع النصائح والتوجيه، بهدف تقديم الدعم الأكاديمي

نشر الوعي

وأوضح البروفيسور الدكتور عبدالله الشامسي مدير الجامعة البريطانية بدبي أن الجامعة لديها لجنة متخصصة تحرص ضمن أهدافها على تعزيز الصحة النفسية للطلبة ونشر الوعي بينهم، وتعزيز استعداداتهم الشخصية والأكاديمية التي تهدف إلى تحقيق النجاح والتفوق الدراسي، ويسهل انتقالهم بثقة إلى مرحلة دراسية جديدة، والعمل على تحديد أهدافهم الأكاديمية والشخصية للعام الدراسي.

جهود

وقال الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن مدير جامعة الوصل بدبي: إن طلبة الجامعة المستجدين يواجهون حياة جديدة في بداية العام الأكاديمي الجديد، وهذه الحياة قد تصاحبها اضطرابات وتوتر وقلق، قد تؤدي إلى أزمات نفسية تصل في بعض الأحيان إلى مرحلة مرضية، مما قد يؤثر سلباً على التحصيل الأكاديمي للطالب.

أنشطة فصلية

وأردف: إيماناً من جامعة الوصل بأهمية الدعم النفسي لطلابها لتفادي مثل هذه الاضطرابات، ولتحقيق التوازن النفسي لطلابها، تنظم الجامعة ضمن أنشطتها الفصلية، محاضرات وورش عمل للدعم النفسي لطلبتها، وتوجه عمادة شؤون الطلبة والمرشدين الأكاديميين للإجابة عن استفسارات الطلبة المختلفة، وتوضيح كل المسائل المتعلقة بالعملية التعليمية والإدارية داخل الجامعة، وتبسيطها بصورة تسمح للطلبة بتقبلها نفسياً.

وأضاف إن هذه المحاضرات والأنشطة تهدف إلى توعية الطلبة وخاصة المستجدين بضرورة الانخراط المثالي في المجتمع الجامعي، والبعد عن العزلة، وتقدم دعماً يكون الهدف منه السيطرة على القلق والرهاب من التجربة الجديدة، وتعريف الطلبة بحقوقهم ومسؤولياتهم وتوضيحها، بما يحدث في نفسية الطلبة توازناً عاماً يؤهلهم للتفوق في التحصيل العلمي، بل الابتكار.

بيئة سليمة

وأكدت ميرا عمر الفطيم، رئيسة مجلس التوطين في مجموعة الفطيم عضو مجلس إدارة في ((مؤسسة الفطيم التعليمية)) أهمية دور التربويين والأكاديميين في تحفيز ودعم الطلبة بما يضمن نموهم الأقصى والأمثل، من النواحي الأكاديمية والفكرية والشخصية والنفسية. إن توفير البيئة السليمة للطلاب لا يقتصر فقط على المرافق الدراسية والغرف الصفية، بل يتعدى ذلك إلى العمل الجاد على توفير بيئة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الطلاب من راحة البال وتخفيف الضغوط ودعم قدرتهم على مواجهة المواقف الصعبة والتحديات وغيرها.

وأشارت إلى أن إمارة دبي توفر بيئة تعليمية وأكاديمية مبتكرة تسهم في تحسين تجربة الطالب من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتلبية احتياجات الطلاب الفردية.

وقالت: إن تعزيز الذكاء العاطفي يلعب دوراً مهماً في نجاح التجربة التعليمية، وخاصة في عالم يعاني فيه المراهقون والشباب من القلق، ويواجهون صعوبات في التعلم لمواكبة تسارع الحياة، مشيرة إلى حرص مؤسسة الفطيم التعليمية على تبني الأساليب المبتكرة التي تدعم تطور أنظمة التعلم، بما في ذلك تعزيز الذكاء العاطفي .