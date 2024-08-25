«الاتحاد للماء والكهرباء» توظف تقنيات مبتكرة لمواجهة ندرة المياه

بالتزامن مع الأسبوع العالمي للمياه، والذي انطلق أمس ويستمر حتى 30 أغسطس الجاري، ألقت شركة ((الاتحاد للماء والكهرباء)) الضوء على خطتها المصممة للحد من التسربات في شبكة توزيع المياه الخاصة بها في المناطق الشمالية من البلاد، وهي الخطة التي تشكل جزءاً من النهج الاستراتيجي وخارطة الطريق واسعة النطاق للشركة، والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق أهداف مبادرة محمد بن زايد للماء، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة ندرة المياه في البلاد.

وتتضمن الخطة توظيف تقنيات مبتكرة مثل ((الكرة الذكية))، وأنظمة متقدمة للفحص الصوتي وتسجيل البيانات، تمتلك القدرة على كشف التسربات وإرسال تنبيهات فورية بشأنها على طول شبكة توزيع المياه.

وتتابع الشركة مشروعها الطموح لتعميم تجربة العدادات الذكية عالية الكفاءة، وتقليص مساحة المنطقة التي يخدمها كل عداد رئيسي، بما يسهم بدوره في الكشف المبكر عن التسربات وتحديد مواضعها بسهولة.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: ((تشكل خطتنا الشاملة للحد من الفاقد في المياه، جزءاً من خارطة طريق طموحة تمتد على مدار خمس سنوات، نسعى من خلالها إلى تطوير جميع عناصر ومكونات البنية التحتية للقطاع)).

وأوضح آل علي أنه بالتزامن مع تلك الجهود، تخطط الشركة أيضاً لتنفيذ استثمارات كبيرة تضمن تلبية احتياجات متعاملينا في هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها على طريق تحقيق الرؤية الوطنية العامة في التنمية والاستدامة.

وأكد آل علي، على ضرورة تتبع المسار الاستراتيجي الذي رسمته القيادة بشأن هذا القطاع الحيوي، وما ينبثق عن تلك الرؤية من استراتيجيات ومبادرات، وعلى رأسها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للماء، والاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036، وهي الرؤية التي استندت عليها شركة ((الاتحاد للماء والكهرباء)) لتطوير خطتها العامة واستراتيجيتها الواضحة في هذا القطاع.

من جانبه، أكد المهندس عبدالله الخميري، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، أن توظيف تقنيات مثل أجهزة المراقبة والتحكم، تسهم إلى حد بعيد في الحصول على بيانات ومعلومات استباقية وموثوقة حول نسب الفقد والخسارة، ما يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز وتطوير أنظمة إدارة المياه، ويصب بدوره في صالح تحقيق قدر أكبر من الأمن المائي.

هذا وتسهم الأنظمة المتقدمة لتسجيل البيانات التي تعتمد عليها شركة الاتحاد للماء والكهرباء، في تطوير قدرات الكشف عن تسربات المياه، من خلال تحليل بيانات التدفق المسجلة، وتحديد الأنماط غير المعتادة في معدلاتها.

أما تقنية ((الكرة الذكية))، فهي معدات مزودة بأجهزة استشعار، تقوم بإرسال معلومات آنية حول التسربات المحتملة على امتداد شبكة توزيع المياه، في حين يتم توظيف أنظمة الفحص الصوتي في الكشف عن التسربات من خلال بيانات صوتية دقيقة تحدد معدلات تدفق المياه في أنابيب الضخ والتوزيع.

وتخطط الشركة التي تمتلك شبكة توزيع مياه ممتدة على طول المناطق الشمالية من البلاد، لتعزيز استجابتها للتسربات المحتملة، من خلال تقسيم الشبكة إلى مناطق تركيز أصغر، وتركيب المزيد من العدادات الرئيسية، حيث يسهل قياس معدلات المياه المتدفقة إلى منطقة محددة، فإذا زاد التدفق على عداد معين، يشير ذلك إلى احتمالية وجود تسرب، وكلما كانت منطقة التركيز للعداد أصغر، يسهل تحديد موضع التسرب في الشبكة.

ولدى الشركة خطة مستدامة للاستثمار في توسعة الشبكة الحالية، واستبدال وتجديد وتأهيل الشبكات الموجودة، ودعمها بأجهزة المراقبة، الأمر الذي سوف يسهم بدوره في دعم النمو المستقبلي، والتقليل من الفاقد المائي، وزيادة كفاءة التشغيل، من أجل إدارة أفضل للموارد المائية.

من جانب آخر، سيسهم مشروع مركز التحكم الجديد للمياه (سكادا)، في تعزيز إدارة الشبكة، من خلال تطوير أنظمة المراقبة والتحكم فيها عن بُعد، خصوصاً وأن المنصة التي سيتم توفيرها من خلال المركز، تتضمن أيضاً النمذجة الهيدروليكية وأنظمة إلكترونية للتحكم في أنظمة الضغط والتدفق، والمساعدة في الكشف المبكر عن التسربات في الشبكة.