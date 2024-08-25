المدارس مسؤولة عن تأهيل الطلبة معرفياً ونفسياً

أكد تربويون أن المدارس تقف أمام مسؤولية كبيرة في بداية العام الدراسي الجديد تتجاوز مجرد المعرفة إلى الطلاب، فهي مطالبة بإعدادهم نفسياً وذهنياً للانخراط في عملية تعليمية شاملة تتجاوب مع احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم المستقبلية، ولم يعد النجاح الأكاديمي وحده كافياً لقياس جودة التعليم، بل أصبح التركيز على الجوانب النفسية والاجتماعية والابتكارية وأساليب تدريس نوعية وأنواع للطلاب جزءاً لا يتجزأ من هذه المسؤولية.

وتتمثل تلك الأدوار في التهيئة النفسية والاجتماعية كأحد الأدوار الأساسية التي تعمل عليها من خلال تنظيم أنشطة ترحيبية، مما يساعدهم على الاندماج بسرعة مع زملائهم ومعلميهم، بالإضافة إلى تقديم التوجيه الأكاديمي، من خلال إرشادات واضحة حول المناهج الدراسية وأهداف كل مادة، ليتمكن الطالب من فهم ما هو مطلوب منه لتحقيق النجاح الأكاديمي، كما يتمثل دورها في أهمية التواصل مع الأهل، حيث تنسق المدرسة بشكل مستمر مع أولياء الأمور، ويتم ذلك عبر اجتماعات أو نشرات إخبارية توضح دور الأهل في دعم أبنائهم خلال العام الدراسي، مما يسهم في تكامل الأدوار بين المدرسة والمنزل، ويعزز من استقرار العملية التعليمية.

ودعا التربويون الإدارات المدرسية إلى التركيز على إعداد بيئة تعليمية مشجعة، عن طريق توفير بيئة محفزة مزودة بوسائل تعليمية حديثة، تساهم في تشجيع الطلاب على التفاعل والمشاركة بفعالية داخل الصف، مما يعزز من تجربتهم التعليمية.

كوادر

وقالت عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ((مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد، نرحب بعودة الكوادر التعليمية في جميع مراكز الطفولة المبكرة والمدارس والجامعات في الإمارة ، هذه المؤسسات، التي ستنبض فصولها وقاعاتها بالحيوية والنشاط، إن الدور الحيوي الذي تقوم به الكوادر التعليمية لا يمكن الاستغناء عنه، حيث يشكلون الركيزة الأساسية في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل)).

وأعربت ميران عن شكرها وتقديرها للمعلمين والمعلمات الذين يواصلون العمل بجد واجتهاد من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة من قبلهم تسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة دبي وجهة تعليمية متميزة على مستوى المنطقة والعالم.

وأضافت ميران: ((إننا على ثقة أن العام الدراسي الجديد سيشكل محطة أخرى للتميز في مسيرة التعليم بدبي، أتمنى لكل تربوي يساهم بدوره في رسم مستقبل مجتمعنا بداية سعيدة وانطلاقة ناجحة، فمع بدء العام الدراسي الجديد، ستنبض مدارسنا ومراكز الطفولة المبكرة وجامعاتنا بالحياة والنشاط بصحبة طلبتنا المتحمسين للتعلم والاستكشاف، وأرجو أن تفتح تجربة التعلم آفاقاً رحبة لطلبتنا، ليمتد تأثير المعلمين إلى ما هو أبعد من جدران الفصول الدراسية)).

خطط ومرونة

من جهته أكد الخبير التربوي الدكتور عبداللطيف الشامسي أن بداية الدراسة تحتاج من المؤسسات التعليمية وضع خطط قابلة للتنفيذ منذ اليوم الأول لتأهيل الطالب وجذبه نحو العملية التعليمية، موضحاً أن نجاح العملية التعليمية يبدأ من اليوم الأول، حيث يجب أن يتم تقديم محتوى دراسي مشوق يتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم، مع التركيز على تهيئتهم نفسياً وعاطفياً لتقبل البيئة المدرسية.

وأشار الشامسي إلى أن المؤسسات التعليمية يجب أن تضع برامج وأنشطة تفاعلية تساهم في تعزيز الثقة بين الطلاب والمعلمين، مما يسهل عليهم التأقلم مع الجو الدراسي الجديد، مؤكداً أن التركيز على بناء علاقات إيجابية منذ البداية يسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلاب على التفاعل والمشاركة بفعالية.

وأضاف الشامسي إن استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الدروس من اليوم الأول يعتبر عاملاً حاسماً في جذب انتباه الطلاب، خصوصاً في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال، كما دعا إلى أهمية تدريب المعلمين على استخدام هذه التقنيات بفعالية لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة. وفي سياق آخر، شدد الشامسي على ضرورة أن تكون الخطط التعليمية مرنة وقابلة للتكيف مع التحديات التي قد تطرأ خلال العام الدراسي، مثل التطورات التقنية.

ركيزة أساسية

وأشارت التربوية الدكتورة مروة علي مهيأ إلى أن العمل الجاد منذ اليوم الأول من العام الدراسي هو الركيزة الأساسية للارتقاء بمهارات الطالب وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، موضحة أن البداية القوية تساهم في وضع الأساس السليم لبناء قدرات الطلاب، سواء في الجانب الأكاديمي أم الشخصي، مما يضمن تقدمهم المستمر طوال العام الدراسي.

وأضافت إن التنسيق مع الأسرة يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العمل، إذ إن دور الأهل لا يقل أهمية عن دور المدرسة في دعم الطالب، مؤكدة أن التعاون بين الطرفين يسهم في خلق بيئة متكاملة تدعم تطوير مهارات الطالب وتعزز من فرص نجاحه، كما أشارت إلى ضرورة تحديد أهداف واضحة منذ البداية والعمل على تحقيقها بشكل تدريجي.

وفي إطار تعزيز التعاون مع الأسرة، اقترحت الدكتورة مروة تنظيم لقاءات دورية بين المعلمين وأولياء الأمور ((أونلاين)) لمتابعة تقدم الطلاب وتبادل الأفكار حول كيفية دعمهم بشكل أفضل.

وفي فكرة جديدة، اقترحت الدكتورة مروة تبني برنامج ((تحدي الأسبوع الأول))، الذي يهدف إلى تحديد تحديات صغيرة ومحددة للطلاب تتعلق بمهاراتهم الشخصية والأكاديمية، على أن يتم تنفيذها بدعم من المدرسة والأسرة، مؤكدة أن هذا البرنامج يعزز من روح المثابرة لدى الطلاب ويشجعهم على التطور المستمر منذ بداية العام الدراسي.

تعزيز الانتماء

وأشارت وئام عمر جبر، مديرة مدرسة الأهلية الخيرية فرع القادسية بنات، إلى أهمية تعزيز الانتماء لدى الطلاب منذ اليوم الأول من التحاقهم بالمدرسة، موضحة أن هذا يتم من خلال تنظيم برامج وأنشطة هادفة تهدف إلى تعزيز ارتباط الطلاب بالمدرسة.

وأضافت وئام عمر جبر إن هذه الأنشطة تلعب دوراً كبيراً في خلق بيئة مدرسية إيجابية، مما يساعد الطلاب على الاندماج السريع وتطوير شعور قوي بالانتماء، وهذا الشعور يعزز من مشاركتهم الفعالة في الأنشطة الدراسية والاجتماعية، ويشكل أساساً لنجاحهم الأكاديمي.

وأفادت بانتهاء استعدادات مدرستها بشكل كامل لاستقبال الطالبات في العام الدراسي الجديد، حيث تم وضع خطط شاملة تهدف إلى جذب الطالبات وتحفيزهن على التفاعل مع العملية التعليمية من اليوم الأول، موضحة أن هذه الخطط تستند إلى تقديم بيئة تعليمية محفزة وآمنة، تتيح للطالبات التعبير عن أنفسهن والمشاركة الفعالة في الأنشطة الدراسية.

وأضافت إن المدرسة وضعت ضمن أولوياتها رفع مهارات الطلبة وفقاً لاحتياجاتهن وتطلعاتهن، بالإضافة إلى تقديم أنشطة ترفيهية وتربوية تساهم في كسر الحواجز النفسية وتعزيز الشعور بالانتماء للمدرسة، مؤكدة أن إدارة المدرسة قامت بتدريب المعلمات على أفضل الأساليب التربوية والتقنيات الحديثة، لضمان تقديم دروس مشوقة وممتعة تشجع الطالبات على المشاركة الفعالة منذ البداية.

وأشارت وئام عمر جبر إلى أن المدرسة وضعت برنامجاً خاصاً للترحيب بالطالبات الجدد، يهدف إلى تسهيل اندماجهن في البيئة المدرسية وتكوين علاقات إيجابية مع زميلاتهن ومعلماتهن، ويشمل هذا البرنامج أنشطة تفاعلية تهدف إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون بين الطالبات.

معلمون مصدر دعم

وفي بداية العام الدراسي، تتزايد أهمية تنظيم أنشطة تهدف إلى تعزيز التواصل بين المعلمين والطلاب، وأكد عدد من المعلمين الدور المهم الذي تلعبه هذه الأنشطة في بناء علاقات قوية بين الجانبين، مما يعزز من بيئة التعليم ويسهم في تحسين الأداء الأكاديمي والتفاعل داخل الصفوف الدراسية.

ويرى المعلمون أهمية كبيرة لمثل هذه الأنشطة في تحقيق تجربة تعليمية مثمرة للجميع. وأكد صلاح الحوسني، رئيس مجلس جمعية المعلمين، أن التخطيط المبكر من قبل المعلم هو العامل الأساسي في جعل العام الدراسي مثالياً على المستويين الأكاديمي والنفسي للطلاب، موضحاً أن المعلم الذي يبدأ العام الدراسي بخطة واضحة وشاملة يتمكن من توجيه طلابه نحو تحقيق أهدافهم الأكاديمية وتطوير مهاراتهم الشخصية، مما ينعكس إيجاباً على تجربتهم التعليمية. وأضاف الحوسني أن التحضير الجيد للدروس والأنشطة منذ اليوم الأول يساهم في خلق بيئة تعليمية منظمة وجاذبة، حيث يشعر الطلاب بالراحة والثقة في قدرتهم على النجاح، مشيراً إلى أن التخطيط المبكر يسمح للمعلم بتحديد احتياجات الطلاب بشكل دقيق ووضع استراتيجيات لتلبية تلك الاحتياجات، مما يعزز من تفاعلهم مع المادة الدراسية ويزيد من حماسهم للتعلم.

علاقات إيجابية

وقال المعلم أيمن النقيب، إن بناء علاقة إيجابية مع الطلاب منذ اليوم الأول هو أساس نجاح العملية التعليمية، هذه العلاقة لا تتشكل بشكل تلقائي، بل تحتاج إلى جهد من المعلم لتنمية الثقة المتبادلة والاحترام، وتنظيم أنشطة كسر الجليد يعتبر من أفضل الطرق لتحقيق ذلك، حيث تتيح للطلاب التعرف على معلميهم وزملائهم في جو غير رسمي ومريح.

وأضاف النقيب إن مثل هذه الأنشطة تساهم في تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي بين الطلاب، لافتاً إلى أنه عندما يشعر الطلاب بأنهم جزء من مجموعة مترابطة، يكون لديهم دافع أكبر للمشاركة والتفاعل.

قدوة

من جانبها، أوضحت المعلمة رانيا محمد، أن دور المعلم يتجاوز مجرد تقديم المعرفة إلى أن يصبح قدوة ومصدر دعم للطلاب، مشيرة إلى أن الطلبة يشعرون بالقلق أو التوتر تجاه ما ينتظرهم في بداية العام الدراسي، وهنا يأتي دور المعلم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة كسر الجليد، وهذه الأنشطة تساعد في خلق بيئة من الثقة والراحة، حيث يمكن للطلاب أن يشعروا بأنهم مقبولون ومحترمون.

تكيف الطلاب

وقالت الدكتورة ميساء عبدالله إن الدعم النفسي والاجتماعي أصبح من العناصر الأساسية لضمان تكيف الطلاب مع التحديات الدراسية والاجتماعية، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية صحية وآمنة، وتعتبر البرامج النوعية التي تحفز الابتكار والإبداع لدى الطلاب محركاً رئيسياً في إعداد جيل قادر على مواجهة المستقبل بثقة واقتدار.

وأوضحت أن الدعم الأسري يلعب دوراً حيوياً في توفير الدعم للطلاب في بداية مرحلتهم الدراسية، وذلك من خلال تقديم الدعم العاطفي والنفسي من خلال تعزيز ثقته بنفسه وشعوره بالأمان، والاستماع والتفهم لمخاوفه وقلقه بشأن الدراسة والتغييرات الحياتية، والتشجيع على التعبير عن مشاعره، كل ذلك يساهم في إشباع حاجاته النفسية ومساعدته على التكيف.

وبالإضافة إلى الدعم العاطفي، تقوم الأسرة بتقديم المساعدة العملية للطلاب في بداية مسيرتهم الدراسية، من خلال مساعدتهم في تنظيم وقتهم وإدارة مهامهم الدراسية، وتوفير بيئة هادئة ومناسبة للدراسة في المنزل، إضافة إلى المساعدة في الوصول إلى المدرسة وتحضير الوجبات والملابس، يمكن للأسرة أن تخفف من العبء العملي على الطالب ليركز على تحصيله الأكاديمي.

الدعم المعنوي والتوجيه

وقالت إن الأسرة مطالبة بتقديم الدعم المعنوي والتوجيه للطلاب في بداية مرحلتهم الدراسية، من أجل تعزيز دافعيتهم ومساندتهم على تجاوز التحديات، وتقديم النصح والتوجيه بشأن القرارات المهمة، ومساعدتهم في وضع أهداف واقعية وخطط لتحقيقها، يمكن للأسرة أن تساعد الطلاب على إيجاد الاتجاه الصحيح وتحقيق النجاح.

تأهيل

بدورها، قالت التربوية الدكتورة رانيا مدحت إن المرحلة الثانوية من أكثر المراحل الدراسية التي تحتاج إلى دعم وإعداد في بداية العام الدراسي الجديد، حيث ينتقل الطلاب في المرحلة الثانوية من نظام المواد المفتوحة إلى التخصصية، وهذا التحول يتطلب من الطلاب تنظيم وإدارة وقتهم بشكل أكثر تحدياً مقارنة بالمراحل الدراسية السابقة، بالإضافة إلى أن المناهج الدراسية تتطلب مهارات دراسية متقدمة مثل التحليل والبحث والكتابة، وهذا يتطلب إعداداً جيداً للطلاب لاكتساب هذه المهارات.

ساعة بيولوجية

أما الاختصاصية الاجتماعية شاهيناز أبو الفتوح فأكدت على أهمية ضبط الساعة البيولوجية للطلاب في بداية العام الدراسي، وذلك لتحسين تركيزهم وأدائهم الأكاديمي، موضحة أن النوم الكافي أمر في بالغ الأهمية للطلاب خلال فترة الدراسة، ويجب أن ينام الطالب من 8 إلى 10 ساعات كل ليلة لضمان حصوله على القدر الكافي من الراحة، فالنوم المنتظم يعزز من قدرة الطلاب على التركيز والاستيعاب في الفصل الدراسي.