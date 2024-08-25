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وزراء ومواطنون يحضرون أفراح جلفار والفلاسي

8/25/2024 7:13:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر وزراء ومواطنون، أمس، حفل استقبال أقامه عدنان عبدالكريم جلفار، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة خليفة عيسى الفلاسي.

وهنّأ الحضور العريسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء والاستقرار.

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