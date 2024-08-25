وزراء ومواطنون يحضرون أفراح جلفار والفلاسي

وزراء ومواطنون يحضرون أفراح جلفار والفلاسي
التاريخ
8/25/2024 7:13:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر وزراء ومواطنون، أمس، حفل استقبال أقامه عدنان عبدالكريم جلفار، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة خليفة عيسى الفلاسي.
وهنّأ الحضور العريسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء والاستقرار.
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