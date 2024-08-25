50.1 مليون متر مربع المساحات الخضراء في دبي

كشفت بلدية دبي أن إجمالي المساحات الخضراء في الإمارة بلغ 50 مليوناً و103 آلاف و411 متراً مربعاً.

وبينت أن نصيب الفرد في دبي من المساحات الخضراء 13.4 متراً مربعاً

وأكدت البلدية لـ((البيان)) أن عدد الحدائق والساحات السكنية والشعبية التي تعتزم تنفيذها خلال العام الجاري يبلغ 48 حديقة وساحة بينها حدائق وساحات جديدة وأخرى سيتم تطويرها، علماً بأن المشاريع سيتم الانتهاء منها خلال الربع الرابع من 2025.

حدائق كبرى

وأشارت إلى أنه يوجد 5 حدائق كبرى، وهي: حديقة الخور وتبلغ مساحتها الإجمالية 618279 متراً مربعاً، وحديقة زعبيل وتبلغ مساحتها 574,164 متراً مربعاً، وحديقة الممزر بمساحة إجمالية تبلغ 795,908 أمتار مربعة، وحديقة الصفا بمساحة إجمالية قدرها 276,243 متراً مربعاً، وحديقة مشرف الوطنية بمساحة إجمالية قدرها 2,126,677 متراً مربعاً.

وترسم خطة دبي خطة دبي الحضرية 2040، خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، محورها الرئيسي الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في دبي، خلال الـ 20 عاماً القادمة، ومن بين مستهدفاتها: توفير وتحسين مستوى وجودة المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، ومضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة بنسبة 105 %، ويتم توزيعها لخدمة أكبر عدد من السكان، وإنشاء شبكة من المسارات الخضراء Green Corridors تربط مناطق الخدمات والمناطق السكنية وأماكن العمل، بالتنسيق مع المطورين والجهات الحكومية المعنية.

استدامة بيئية

وتحرص بلدية دبي على تعزيز الاستدامة البيئية في الإمارة، وتوسعة الرقعة الخضراء المزروعة، إضافة إلى تحسين البيئة الحضرية والطبيعية لدبي، وتحقيق مستهدفات البلدية في جعل الإمارة أكثر جاذبية وجمالية واستدامة مع توفير أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاهية لسكانها، وتشجع البلدية على نشر الرقعة الخضراء الطبيعية، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بما يحقق الاحتياجات البيئية في إمارة دبي، إلى جانب التركيز على زراعة أشجار البيئة المحلية كالغاف والسدر والأشجار التي تتحمل ملوحة التربة.

كما تحرص على تقديم خدمات زراعية متكاملة باستخدام التقنيات والوسائل الزراعية الحديثة التي تكفل الحفاظ على السلامة العامة وتعزز استدامة المنظومة البيئية في الإمارة.

وتنفذ بلدية دبي ((مبادرة دبي الخضراء)) مستمرة طيلة أيام السنة وفق خطط ومعايير هندسية وتخطيطية متكاملة، تتسق مع الحياة العصرية لدبي وتخطيطها الحضري والعمراني، وتدعم رؤية القيادة في جعل الإمارة أفضل مدينة للحياة في العالم، وتعد هذه المبادرة من مبادرات بلدية دبي الاستراتيجية في مجال الاستدامة، والتي تسهم في تحقيق أثر بيئي متكامل، من خلال المحافظة على العناصر والموارد البيئية والطبيعية مع تحسين جودتها، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الوطنية والاستراتيجية للحياد المناخي 2050، إذ ساهمت المبادرة في توفير مساحات خضراء للترفيه والاستراحة والاستمتاع بالطبيعة، مع تعزيز المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دبي وضمان استدامته للأجيال المقبلة.

زراعة تجميلية

وتعمل بلدية دبي باستمرار على تطوير أعمال الزراعة التجميلية في الطرق والمناطق العامة، بما يتماشى مع التطور العمراني الحاصل في المدينة، وتسعى إلى إيجاد بيئة عمل محفّزة للإبداع والابتكار في مجال البستنة والتخضير وتشجير طرق وساحات وميادين وحدائق دبي وتقاطعاتها، وتحرص على زيادة المساحات الخضراء والتوسع في زراعة الزهور في الشوارع والطرقات العامة والمتنزهات وفقاً لمعايير الاستدامة في الري، وذلك في إطار خطط تجميل الشوارع العامة مع الحرص على عدم هدر مياه الري، وتهدف البلدية إلى تحقيق استدامة القطاع الزراعي، وتحويل الصحراء إلى واحات خضراء، وتحقيق معايير الاستدامة في جميع مشاريعها.

وكانت بلدية دبي أعلنت عن زراعتها أكثر من 185 ألف شجرة خلال عام 2023، بمعدل 500 شجرة يومياً متجاوزة المستهدفات بنسبة زادت على 100 %، حيث بلغت المساحة الجغرافية المضافة إلى الرقعة الخضراء 234 هكتاراً خلال 2023، مقارنةً بـ 170 هكتاراً في 2022.