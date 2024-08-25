بشرطها وشروطها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
} تابعنا المنتخبات التسعة المشاركة في بطولة شباب غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة المقامة في مدينة العين الإماراتية، وبشكل عام، كل المنتخبات تمتلك خامات جيدة ينتظر أن تكون شيئا ما خلال الفترة المستقبلية، بشرط الاستمرارية أولا، وألا تكون البطولات العربية وغرب آسيا الخيار الأوحد للمشاركة والاحتكاك ثانيا، وإلا لن تذهب إلى أبعد من أقدامها.
} شخصيا أحاول أن أتفادى قراءة ومتابعة ردة فعل القراء والمتابعين بشأن بعض الكتابات الرياضية خاصة الخلافية منها والتي تتسع لوجهات النظر المختلفة، لأن الكثير بكل صراحة يفتقد إلى ثقافة الاتفاق والاختلاف، ليس المهم أن تختلف أو تتفق، وإنما الأهم أن تعرف وبأسلوب متزن بعيدا عن الانفعالية كيف تعبر عن اتفاقك أو اختلافك، ومع شديد الأسف هناك الكثير لا يعرف بأن أسلوبه سواء اتفق أو اختلف يكون مرآة لشخصيته، والفرنسيون أكدوا ذلك عندما قالوا: الأسلوب هو الشخصية، وهناك طرف ثالث يحتفظ باتفاقه أو اختلافه مع المكتوب بالصمت عملا بالقول المأثور: قل خيرا أو لتصمت وهو الأفضل.
} تمنيت أن تكون تقنية «فيديو التحدي – الجلنج» حاضرة في بطولة منتخبات شباب غرب آسيا للكرة الطائرة المقامة في مدينة العين الإماراتية لأكثر من سبب، الأول أن يأخذ كل منتخب حقه حتى لا يعود إلى بلده وهو يحمل معه شعورا بأنه تعرض لظلم تحكيمي، وأن يخرج كل حكم وهو راضٍ ومرتاح الضمير من كل قرار تحكيمي اتخذه، والثاني أنها فرصة كي ننشر ثقافة هذه التقنية بين الفئة الشابة، وكيفية التعامل معها خلال المنافسات، وخاصة أن هذه التقنية باتت حديثة العهد على لعبة الكرة الطائرة العربية.
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