بشرطها وشروطها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} شخصيا‭ ‬أحاول‭ ‬أن‭ ‬أتفادى‭ ‬قراءة‭ ‬ومتابعة‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬القراء‭ ‬والمتابعين‭ ‬بشأن‭ ‬بعض‭ ‬الكتابات‭ ‬الرياضية‭ ‬خاصة‭ ‬الخلافية‭ ‬منها‭ ‬والتي‭ ‬تتسع‭ ‬لوجهات‭ ‬النظر‭ ‬المختلفة،‭ ‬لأن‭ ‬الكثير‭ ‬بكل‭ ‬صراحة‭ ‬يفتقد‭ ‬إلى‭ ‬ثقافة‭ ‬الاتفاق‭ ‬والاختلاف،‭ ‬ليس‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تختلف‭ ‬أو‭ ‬تتفق،‭ ‬وإنما‭ ‬الأهم‭ ‬أن‭ ‬تعرف‭ ‬وبأسلوب‭ ‬متزن‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الانفعالية‭ ‬كيف‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬اتفاقك‭ ‬أو‭ ‬اختلافك،‭ ‬ومع‭ ‬شديد‭ ‬الأسف‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬بأن‭ ‬أسلوبه‭ ‬سواء‭ ‬اتفق‭ ‬أو‭ ‬اختلف‭ ‬يكون‭ ‬مرآة‭ ‬لشخصيته،‭ ‬والفرنسيون‭ ‬أكدوا‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬قالوا‭: ‬الأسلوب‭ ‬هو‭ ‬الشخصية،‭ ‬وهناك‭ ‬طرف‭ ‬ثالث‭ ‬يحتفظ‭ ‬باتفاقه‭ ‬أو‭ ‬اختلافه‭ ‬مع‭ ‬المكتوب‭ ‬بالصمت‭ ‬عملا‭ ‬بالقول‭ ‬المأثور‭: ‬قل‭ ‬خيرا‭ ‬أو‭ ‬لتصمت‭ ‬وهو‭ ‬الأفضل‭.‬





} تمنيت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‭ ‬ – ‭ ‬الجلنج‮»‬‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬منتخبات‭ ‬شباب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العين‭ ‬الإماراتية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬سبب،‭ ‬الأول‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬كل‭ ‬منتخب‭ ‬حقه‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬بلده‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬معه‭ ‬شعورا‭ ‬بأنه‭ ‬تعرض‭ ‬لظلم‭ ‬تحكيمي،‭ ‬وأن‭ ‬يخرج‭ ‬كل‭ ‬حكم‭ ‬وهو‭ ‬راضٍ‭ ‬ومرتاح‭ ‬الضمير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬قرار‭ ‬تحكيمي‭ ‬اتخذه،‭ ‬والثاني‭ ‬أنها‭ ‬فرصة‭ ‬كي‭ ‬ننشر‭ ‬ثقافة‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬بين‭ ‬الفئة‭ ‬الشابة،‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬باتت‭ ‬حديثة‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬لعبة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬العربية‭.‬