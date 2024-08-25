أغلقنا الباب.. فماذا عن النافذة..؟؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

القرار‭ ‬جدا‭ ‬صائب،‭ ‬ويأتي‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لأمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وشهد‭ ‬متابعة‭ ‬واهتماما‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والقرار‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬العمرانية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وزيادة‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ويوفر‭ ‬للمواطن‭ ‬الخدمات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬ويشجع‭ ‬المستثمر‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مفتقدة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬وحتى‭ ‬التجارية،‭ ‬وكان‭ ‬الهرم‭ ‬الهندسي‭ ‬الإنشائي‭ ‬مقلوبا،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬الناس‭ ‬بشراء‭ ‬الأراضي‭ ‬والمنازل‭ ‬والسكن‭ ‬في‭ ‬شقق‭ ‬العمارات،‭ ‬إلى‭ ‬الشكوى‭ ‬المستمرة‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭.. ‬وجعلت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬المواطن،‭ ‬وأصبحنا‭ ‬نقرأ‭ ‬ونسمع‭ ‬ونشاهد‭ ‬يوميا‭ ‬شكوى‭ ‬الناس‭ ‬ومناشداتهم‭ ‬ومطالبهم‭ ‬عن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والخدمات‭ ‬الرئيسية،‭ ‬فيما‭ ‬التاجر‭ ‬والمطور‭ ‬والبائع،‭ ‬قد‭ ‬أخذوا‭ ‬المال‭ ‬وأتموا‭ ‬الصفقة‭ ‬ووثقوها،‭ ‬وتركوا‭ ‬المواطن‭ ‬يضرب‭ ‬أخماسا‭ ‬في‭ ‬أسداس،‭ ‬ويندب‭ ‬حظه‭ ‬العاثر‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬وبسياراته‭ ‬ومنزله‭ ‬و«بيت‭ ‬العمر‮»‬،‭ ‬واضطراره‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬لتأجير‭ ‬سيارة‭ ‬لشفط‭ ‬مخلفات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬ومراجعات‭ ‬مستمرة‭ ‬لطلب‭ ‬مد‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬وصور‭ ‬المعاناة‭.‬

وكما‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬قد‭ ‬أغلق‭ ‬‮«‬الباب‮»‬‭ ‬على‭ ‬مشكلات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية،‭ ‬فنرجو‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬رصد‭ ‬وتقييم‭ ‬وتقويم‭ ‬ومتابعة‭ ‬آثار‭ ‬القرار‭ ‬وتنفيذه،‭ ‬وحتى‭ ‬لا‭ ‬‮«‬تتسرب‮»‬‭ ‬بعض‭ ‬المشكلات‭ ‬من‭ ‬‮«‬النافذة‮»‬‭ ‬ومواقع‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬شراء‭ ‬الأراضي،‭ ‬وتتسبب‭ ‬في‭ ‬مشاكل‭ ‬أخرى‭.‬

ففي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬نضع‭ ‬حلولا‭ ‬جديدة‭ ‬لمعالجة‭ ‬مشكلة‭ ‬قديمة‭.. ‬حلولا‭ ‬جذرية‭ ‬ومتطورة،‭ ‬تستجيب‭ ‬للمطالب‭ ‬والاحتياجات،‭ ‬والشكاوى‭ ‬والملاحظات،‭ ‬وتواكب‭ ‬التقدم‭ ‬والتطورات،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والاستثمارات،‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬الناس‭ ‬والمال‭ ‬العام‭.. ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬وخلال‭ ‬التطبيق‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬‮«‬تسربا‮»‬‭ ‬معينا،‭ ‬يؤكد‭ ‬استمرار‭ ‬المشكلة‭ ‬ولو‭ ‬بدرجة‭ ‬أقل‭.. ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬التسرب‮»‬‭ ‬وزيادته،‭ ‬تعود‭ ‬المشكلة‭ ‬أو‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

فقد‭ ‬تردد‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إثر‭ ‬قرار‭ ‬الوزيرة،‭ ‬بأن‭ ‬أسعار‭ ‬الأراضي‭ ‬سوف‭ ‬ترتفع،‭ ‬وأن‭ ‬بعض‭ ‬المطورين‭ ‬سيقومون‭ ‬برفع‭ ‬السعر‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬بحجة‭ ‬أنهم‭ ‬سيتكفلون‭ ‬بإنشاء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التعويض،‭ ‬وإدخال‭ ‬سعر‭ ‬الأرض‭ ‬مع‭ ‬سعر‭ ‬الإنشاء‭ ‬لأعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬فإن‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الأثر‭ ‬المالي‭ ‬طبيعي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأسعار‭ ‬الأراضي،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬بسعر‭ ‬أعلى‭ ‬بقليل،‭ ‬وأن‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬لن‭ ‬ترتفع‭ ‬كثيرا‭ ‬للقدم‭ ‬المربعة‭ ‬الواحدة‭.‬

بقي‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬كذلك‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬القرار‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الدولة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬لتوفير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬والاحتياجات،‭ ‬قبل‭ ‬سكن‭ ‬المواطن‭ ‬والأسرة‭ ‬البحرينية‭.‬

قرار‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أغلق‭ ‬‮«‬بابا‮»‬‭ ‬مهما،‭ ‬وعالج‭ ‬مشكلة‭ ‬تؤرق‭ ‬المواطن‭ ‬والمستثمر،‭ ‬وبقي‭ ‬إغلاق‭ ‬‮«‬النافذة‮»‬‭.. ‬حتى‭ ‬تكتمل‭ ‬المنظومة‭ ‬العمرانية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والعقارية‭.‬