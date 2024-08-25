كي لا نصادر حق الأجيال القادمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التعليم‭ ‬وحده‭ ‬مسؤولا‭ ‬عنها‭.‬

القضية‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تتعرض‭ ‬لهجمة‭ ‬شرسة‭ ‬تستهدف‭ ‬هويتها‭ ‬وقيمها‭ ‬وثقافتها‭. ‬هجمة‭ ‬هدفها‭ ‬تحطيم‭ ‬الهوية،‭ ‬وتزييف‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬بالذات،‭ ‬وضرب‭ ‬الولاء‭ ‬الوطني‭.. ‬وهكذا‭.‬

هذه‭ ‬الهجمة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وعلى‭ ‬القيم‭ ‬والثقافة‭ ‬وراءها‭ ‬هدف‭ ‬استراتيجي‭ ‬أكبر‭. ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬تحطيم‭ ‬قدرة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.. ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬إبقاء‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ضعيفة‭ ‬مشتتة‭ ‬ضائعة‭.. ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأجيال‭ ‬العربية‭ ‬الجديدة‭ ‬أجيال‭ ‬خنوعة‭ ‬طيعة،‭ ‬هويتها‭ ‬مشوهة‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬أو‭ ‬المقاومة‭ ‬أو‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أوطانها‭.‬

الفكرة‭ ‬الجوهرية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الهجمة‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬دولنا‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬مجتمعات‭ ‬ودولا‭ ‬عربية‭ ‬هويتها‭ ‬محطمة‭ ‬وقيمها‭ ‬مشوهة،‭ ‬وأجيالها‭ ‬الجديدة‭ ‬بلا‭ ‬اعتزاز‭ ‬وطني‭ ‬بهويتها‭ ‬وتاريخها‭ ‬وثقافتها،‭ ‬وبلا‭ ‬ولاء‭ ‬وطني‭.. ‬مجتمعات‭ ‬ودول‭ ‬هكذا‭ ‬هو‭ ‬حالها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬والتقدم،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬والمقاومة‭ ‬ومواجهة‭ ‬المخططات‭ ‬التي‭ ‬تستهدفها‭.‬

لكل‭ ‬هذا،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬القضية‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التعليم‭ ‬وحده‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬العربية‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬عنها،‭ ‬على‭ ‬أهميته‭ ‬الكبرى‭ ‬الحاسمة‭.‬

هذه‭ ‬مسؤولية‭ ‬يتحملها‭ ‬المجتمع‭ ‬كله،‭ ‬والدولة‭ ‬بكل‭ ‬مؤسساتها‭ ‬وأجهزتها‭.‬

الأسرة‭ ‬مثلا‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبرى،‭ ‬بل‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تزرع‭ ‬الأسرة‭ ‬لدى‭ ‬أبنائها‭ ‬قيم‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والولاء‭ ‬الوطني‭ ‬وقيم‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوطن،‭ ‬فأغلب‭ ‬الظن‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬تجدي‭ ‬أي‭ ‬جهود‭ ‬أخرى‭ ‬كثيرا‭. ‬الأسرة‭ ‬التي‭ ‬تزرع‭ ‬لدى‭ ‬أبنائها‭ ‬مثلا‭ ‬قيم‭ ‬إعلاء‭ ‬الطائفية‭ ‬وأولويتها‭ ‬على‭ ‬الولاء‭ ‬للوطن‭ ‬ترتكب‭ ‬جريمة‭ ‬بحق‭ ‬المجتمع‭ ‬والوطن‭ ‬وتقدم‭ ‬خدمة‭ ‬عظمى‭ ‬للقوى‭ ‬والجهات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬تستهدفنا‭ ‬بمخططاتها‭.‬

الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬يتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مخططات‭ ‬استهداف‭ ‬دولنا‭ ‬وأبعادها‭ ‬وأهدافها،‭ ‬وفي‭ ‬التوعية‭ ‬العامة،‭ ‬وفي‭ ‬تكريس‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭. ‬الإعلام‭ ‬أصبح‭ ‬دوره‭ ‬خطيرا،‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬فوضى‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬والإنترنت‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬تستهدفنا،‭ ‬وأحد‭ ‬أكبر‭ ‬أدوات‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخططاتها‭.‬

كل‭ ‬قوى‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بلا‭ ‬استثناء‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬كبيرة،‭ ‬كلٌ‭ ‬في‭ ‬مجاله‭ ‬وقطاع‭ ‬المجتمع‭ ‬الذي‭ ‬يخاطبه‭.‬

وقبل‭ ‬هذا‭ ‬كله‭ ‬وبعده،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬عامة‭ ‬محددة‭ ‬المعالم‭ ‬لحماية‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتكريس‭ ‬الولاء‭ ‬الوطني‭ ‬ومواجهة‭ ‬المخططات‭ ‬الأجنبية‭.‬

بالطبع،‭ ‬الدولة‭ ‬بمؤسساتها‭ ‬المختلفة‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬إطارها‭ ‬تتحدد‭ ‬أدوار‭ ‬مختلف‭ ‬الجماعات‭ ‬والقوى‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وهي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذها‭.‬

المسألة‭ ‬باختصار‭ ‬شديد‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬دولنا‭ ‬العربية‭ ‬تواجه‭ ‬خطرا‭ ‬جسيما‭.. ‬خطرا‭ ‬يستهدف‭ ‬هويتها‭ ‬ومكانتها،‭ ‬لتبقى‭ ‬خاضعة‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬مخططات‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف،‭ ‬الكل‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬يتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬أساسية‭ ‬اليوم‭ ‬لحماية‭ ‬أجيالنا‭ ‬الجديدة‭ ‬بالذات‭ ‬وتحصينها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬المخططات‭.. ‬نتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬أن‭ ‬يتربى‭ ‬أبناؤنا‭ ‬وأحفادنا‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والصمود‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أوطاننا‭.‬

المسألة‭ ‬أننا‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نصادر‭ ‬حق‭ ‬أجيالنا‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يحققوا‭ ‬ما‭ ‬فشلنا‭ ‬نحن‭ ‬فيه‭.. ‬وكي‭ ‬نفعل‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نربيهم‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬السليمة‭ ‬وعلى‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية،‭ ‬لا‭ ‬قيم‭ ‬الخنوع‭ ‬والاستسلام‭.‬