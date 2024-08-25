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((سلاح سري)).. ((بلومبرغ)) تحذر الولايات المتحدة من خطأ في الحسابات قد يتسبب بنهاية العالم

8/25/2024 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بلومبرغ‮»‬‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تسليح‭ ‬نفسها‭ ‬سرا‭ ‬ضد‭ ‬القوى‭ ‬النووية‭ ‬كالصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬عالمية‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬مقالة‭ ‬نشرته‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬بصمت‭ ‬تستفز‭ ‬واشنطن‭ ‬منافسيها‭ ‬ليفعلوا‭ ‬الشيء‭ ‬نفسه،‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬يخطئ‭ ‬فيها‭ ‬أحد‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المقال‭: ‬‮«‬أثناء‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس،‭ ‬تحدث‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بانتظام‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬الانتشار‭ ‬النووي،‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬الحالي‭ ‬يفضل‭ ‬التزام‭ ‬الصمت‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬وإعطاء‭ ‬تعليمات‭ ‬سرية‭ ‬للبنتاغون‭ ‬لبناء‭ ‬الأسلحة‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لـ«بلومبرغ‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬النهج‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجديد‭ ‬خاطئ‭ ‬تماما‭: ‬‮«‬الأسلحة‭ ‬السرية‭ ‬أو‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬العقيدة‭ ‬دون‭ ‬التواصل‭ ‬العلني‭ ‬لن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬جنون‭ ‬العظمة‭ ‬لدى‭ ‬الخصوم‭ ‬وجعل‭ ‬سباق‭ ‬التسلح‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬أمرا‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬سوء‭ ‬التقدير‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأطراف‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سباق‭ ‬التسلح‭ ‬النووي‭ ‬هو‭ ‬غباء‭ ‬مطلق،‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬مدمرا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬له‭ ‬أيضا،‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬النووية‭ ‬تنتهي‭ ‬أهمية‭ ‬عدد‭ ‬الرؤوس‭ ‬الحربية‭ ‬بمجرد‭ ‬إطلاق‭ ‬الأطراف‭ ‬للقنابل‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬بلومبرغ‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بايدن‭ ‬ولا‭ ‬هاريس‭ ‬ولا‭ ‬ترامب‭ ‬يتحدثون‭ ‬علنا‭ ‬عن‭ ‬سيناريوهات‭ ‬نهاية‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬أيزنهاور‭ ‬وكينيدي‭ ‬وريغان‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬ذات‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

واليوم،‭ ‬يعتقد‭ ‬المرشحون‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬الحرب‭ ‬النووية‭ ‬لا‭ ‬تهم‭ ‬الناخبين‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬تستحق‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭. ‬وما‭ ‬لا‭ ‬يفهمونه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المستمعين‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬وموسكو‭ ‬وبيونغ‭ ‬يانغ‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬‮«‬بلومبرغ‮»‬‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬وهاريس‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يذكرا‭ ‬الأمريكيين‭ ‬وخصومهم‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬المحك؛‭ ‬لأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انخراطها‭ ‬بهدوء‭ ‬في‭ ‬التعزيز‭ ‬النووي،‭ ‬لا‭ ‬تؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬استفزاز‭ ‬‮«‬فرسان‭ ‬نهاية‭ ‬العالم‭ ‬النووية‮»‬‭ ‬الثلاثة‭ ‬الآخرين‭ ‬لحملهم‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بنفس‭ ‬الشيء‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المثالية،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬زعماء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬يعودوا‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬أسلافهم‭ ‬ويستأنفوا‭ ‬التبشير‭ ‬بما‭ ‬قاله‭ ‬كينيدي‭: ‬يجب‭ ‬تدمير‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تدمرنا‮»‬‭.‬

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