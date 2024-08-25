((سلاح سري)).. ((بلومبرغ)) تحذر الولايات المتحدة من خطأ في الحسابات قد يتسبب بنهاية العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دعت صحيفة «بلومبرغ» الولايات المتحدة بدلا من تسليح نفسها سرا ضد القوى النووية كالصين وروسيا وكوريا الشمالية إلى إطلاق حملة عالمية لاستعادة السيطرة على الأسلحة.
وجاء في مقالة نشرته الصحيفة أنه «من خلال بناء الأسلحة النووية بصمت تستفز واشنطن منافسيها ليفعلوا الشيء نفسه، ما يقرب اللحظة التي يخطئ فيها أحد الأطراف في الحسابات ويتسبب في نهاية العالم».
وأضاف المقال: «أثناء توليه منصب نائب الرئيس، تحدث جو بايدن بانتظام عن مخاطر الانتشار النووي، لكنه في منصبه الحالي يفضل التزام الصمت بشأن هذه القضية، وإعطاء تعليمات سرية للبنتاغون لبناء الأسلحة».
ووفقا لـ«بلومبرغ» فإن النهج الأمريكي الجديد خاطئ تماما: «الأسلحة السرية أو التغييرات في العقيدة دون التواصل العلني لن تؤدي إلا إلى زيادة جنون العظمة لدى الخصوم وجعل سباق التسلح واسع النطاق أمرا لا مفر منه، ما يزيد من خطر سوء التقدير على أي من الأطراف».
وأشارت الصحيفة إلى أن «سباق التسلح النووي هو غباء مطلق، وهو ليس مدمرا اقتصاديا للولايات المتحدة فحسب، بل لا معنى له أيضا، لأنه في الحرب النووية تنتهي أهمية عدد الرؤوس الحربية بمجرد إطلاق الأطراف للقنابل الأولى».
وأضافت «بلومبرغ» أن «المشكلة هي أنه لا بايدن ولا هاريس ولا ترامب يتحدثون علنا عن سيناريوهات نهاية العالم، كما فعل أيزنهاور وكينيدي وريغان وغيرهم من الرؤساء ذات يوم».
واليوم، يعتقد المرشحون أن قضية الحرب النووية لا تهم الناخبين الأمريكيين، ومن ثم لا تستحق المناقشة العامة. وما لا يفهمونه هو أن «المستمعين الأكثر أهمية هم في بكين وموسكو وبيونغ يانغ».
وتؤكد «بلومبرغ» أن بايدن وهاريس يجب أن يذكرا الأمريكيين وخصومهم بما هو على المحك؛ لأن الولايات المتحدة، من خلال انخراطها بهدوء في التعزيز النووي، لا تؤدي إلا إلى استفزاز «فرسان نهاية العالم النووية» الثلاثة الآخرين لحملهم على القيام بنفس الشيء.
وأضافت الصحيفة أنه «من الناحية المثالية، يتعين على زعماء الولايات المتحدة أن يعودوا إلى موقف أسلافهم ويستأنفوا التبشير بما قاله كينيدي: يجب تدمير الأسلحة النووية قبل أن تدمرنا».
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