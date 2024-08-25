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البرهـان ((يــبـشر)) السودانيين بحرب المائة عام

8/25/2024 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بشر‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬السودانيين‭ ‬بأنه‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬مدة‭ ‬مائة‭ ‬عام،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬سلبية‭ ‬مفادها‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يهتم‭ ‬بالسلام‭ ‬ورغبة‭ ‬السودانيين‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬وعودة‭ ‬الحياة‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬وتجنيب‭ ‬البلاد‭ ‬موجات‭ ‬النزوح‭ ‬وأزمات‭ ‬الفقر‭ ‬والجوع‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بورتسودان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭: ‬‮«‬جنيف‭ ‬هذه‭ ‬لا‭ ‬نريدها،‭ ‬وليس‭ ‬لدينا‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬الذهاب‭ ‬إليها،‭ ‬ولن‭ ‬نذهب‭ ‬إليها‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬سنحارب‭ ‬مائة‭ ‬عام‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬شهرا‭.‬

وأوضح‭ ‬البرهان‭ ‬أن‭ ‬اعتراض‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬كان‭ ‬مدفوعا‭ ‬بـ«رغبة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نرسل‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬الحكومة‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬مرحلية‭ ‬لقيادة‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‮»‬‭.‬

ويرى‭ ‬مراقبون‭ ‬أن‭ ‬البرهان‭ ‬بهذا‭ ‬التصريح‭ ‬قد‭ ‬كشف‭ ‬حقيقة‭ ‬موقفه؛‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬مفاوضات‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬إقليمية‭ ‬أو‭ ‬دولية،‭ ‬وليس‭ ‬معنيا‭ ‬بنهاية‭ ‬الحرب‭ ‬ولا‭ ‬بمصير‭ ‬السودانيين‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أهدافه‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الحكم‭.‬

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