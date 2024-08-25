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سيصبح الرياضي الأعلى أجرا في العالم.. تفاصيل العرض السعودي لضم فينيسيوس

8/25/2024 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬ ESPN ‮»‬‭ ‬أن‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬سيدرس‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تلقى‭ ‬عرضا‭ ‬مغريا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬ ESPN ‮»‬‭ ‬الرياضية‭ ‬إن‭ ‬فينيسيوس‭ ‬أجل‭ ‬اتخاذ‭ ‬قراره‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬حتى‭ ‬صيف‭ ‬2025،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2027‭ ‬ويتضمن‭ ‬شرطا‭ ‬جزائيا‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬أرجأ‭ ‬الآن‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبله‭ ‬حتى‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬السعودي‭ ‬تواصلوا‭ ‬بالفعل‭ ‬مع‭ ‬فينيسيوس‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬بشأن‭ ‬صفقة‭ ‬محتملة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الجارية،‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬عرضا‭ ‬رسميا‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭.‬

ووفقا‭ ‬لـ‮«‬ ESPN ‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬عرض‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬فينيسيوس‭ ‬راتبا‭ ‬سنويا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬ليصبح‭ ‬الرياضي‭ ‬الأعلى‭ ‬أجرا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬بقميص‭ ‬الأهلي،‭ ‬ثم‭ ‬يصبح‭ ‬سفيرا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬قبل‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬المزمع‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عام‭ ‬2034‭.‬

ونوه‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مستعدا‭ ‬للتفاوض‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬على‭ ‬الصفقة‭ ‬بمبلغ‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الشرط‭ ‬الجزائي‭ ‬لفينيسيوس‭ (‬مليار‭ ‬يورو‭).‬

وأكدت‭ ‬الشبكة‭ ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬أبلغوا‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أنهم‭ ‬غير‭ ‬مهتمين‭ ‬بمناقشة‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬البرازيلي،‭ ‬حيث‭ ‬يريد‭ ‬اللاعب‭ ‬وقتا‭ ‬للتفكير‭ ‬في‭ ‬خطوته‭ ‬التالية‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وذكرت‭ ‬‮«‬ ESPN ‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الأمل‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الريال‭ ‬أكثر‭ ‬استعدادا‭ ‬للتفاوض‭ ‬على‭ ‬رسوم‭ ‬مخفضة،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬عندما‭ ‬يتبقى‭ ‬لفينيسيوس‭ ‬عامان‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬عقده‭.‬

ويعتبر‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬البالغ‭ ‬عمره‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وتوج‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مرتين‭ ‬وثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

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