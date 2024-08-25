سيصبح الرياضي الأعلى أجرا في العالم.. تفاصيل العرض السعودي لضم فينيسيوس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ذكرت شبكة «
ESPN » أن نجم ريال مدريد الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور سيدرس الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025 بعد أن تلقى عرضا مغريا هذا الصيف.
وقال مصدر مطلع لشبكة « ESPN » الرياضية إن فينيسيوس أجل اتخاذ قراره بشأن إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، حتى صيف 2025، نظرا إلى رغبته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.
وأكد المصدر أن الجناح البرازيلي الذي يمتد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2027 ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو أرجأ الآن اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله حتى صيف عام 2025.
وأوضح المصدر أن ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي تواصلوا بالفعل مع فينيسيوس وريال مدريد بشأن صفقة محتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم أنهم لم يقدموا عرضا رسميا للنادي الملكي.
ووفقا لـ« ESPN »، فقد عرض الصندوق على فينيسيوس راتبا سنويا يصل إلى 350 مليون يورو، ليصبح الرياضي الأعلى أجرا في العالم، على أن يلعب بقميص الأهلي، ثم يصبح سفيرا لكرة القدم في السعودية قبل بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في المملكة عام 2034.
ونوه المصدر إلى أن ريال مدريد لم يكن مستعدا للتفاوض هذا الصيف على الصفقة بمبلغ أقل من قيمة الشرط الجزائي لفينيسيوس (مليار يورو).
وأكدت الشبكة أن ممثلي فينيسيوس أبلغوا ريال مدريد أنهم غير مهتمين بمناقشة تجديد عقد البرازيلي، حيث يريد اللاعب وقتا للتفكير في خطوته التالية خلال هذا الموسم.
وذكرت « ESPN » أن هناك بعض الأمل بأن يكون الريال أكثر استعدادا للتفاوض على رسوم مخفضة، في عام 2025، عندما يتبقى لفينيسيوس عامان فقط في عقده.
ويعتبر الدولي البرازيلي البالغ عمره 24 عاما من أبرز لاعبي ريال مدريد، وتوج مع النادي بدوري أبطال أوروبا مرتين وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني منذ انضمامه إلى الفريق عام 2018.
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